Germán Martínez: "Hay una mayoría dispuesta a rechazar el veto universitario"

Apuntes hacia Javier Milei

Por otro lado, lamentó el discurso del presidente, Javier Milei, al que le atribuyó el uso de insultos, agravios y descalificaciones. En ese sentido, remarcó que el Gobierno "no está percibiendo que en la sociedad está habiendo un creciente hastío con esa forma de comunicación: los argentinos no sienten que los problemas de la vida cotidiana se resuelvan insultando al otro, sino gestionando".

Según el análisis del diputado, "Lo que hace Milei es hablarle a un circulo cada vez más chico de argentinos, tratando de que ese sector esté claramente influenciado con los insultos para que no se vaya para otro lado", sostuvo.

Posteriormente, criticó: "Que se siga sintiendo identificado con el liderazgo. Mientras tanto los problemas se agravan. Si uno le saca la espuma, la gestión es absolutamente deficitaria para el pueblo argentino".

Partido Justicialista

Mientras que La Cámpora está decidida a impulsar a Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia del Partido Justicialista, el acuerdo no escrito entre los gobernadores Axel Kicillof y Ricardo Quintela no se quiebra y, por el contrario, recibirá un nuevo apoyo cuando el próximo miércoles dirigentes sindicales de la CGT y las 62 Organizaciones Peronistas, recibirán al gobernador riojano donde lanzará su desafío a la ex Presidenta de la Nación.

Al respecto, Martínez dio su opinión sobre el operativo de La Cámpora para que sea la expresidenta quien conduzca el Partido Justicialista y planteó que "el peronismo va a terminar acordando una lista de nuevas autoridades".

"El problema no es cuando tenes más de un candidato sino cuando no tenes a nadie", expresó y dejó en claro que "En términos de peso político, Cristina es la más importante, pero tenemos gobernadores muy calificados: Ricardo Quintela es uno de ellos. Mi llamado es que podamos acordar de la mejor manera posible un esquema de representación".

Cabe recordar que, días atrás, el riojano, recorrió Santa Fe y Rosario, donde Martínez acompañó su visita.

image.png Quintela recibido en Rosario por la Departamental del PJ.

