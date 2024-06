Germán Martínez apuntó contra Milei y pidió aumentos para diputados

Para Martínez el problema de Javier Milei es que "no le encuentra la vuelta a ver cómo hace para volver a dar incrementos razonables que tienen que tener los disputados y diputadas para que puedan ir despacito recuperando poder adquisitivo".

"Los diputados necesitan efectivamente aumentos inmediatos en sus dietas, en sus salarios. Hay que hacerlo con la prudencia y la razón del caso. No hacerlo no solamente va a complicar más la vida cotidiana diputado en su dimensión personal, sino que además va a hacer que no puedan cumplir como corresponde con su tarea", remarcó.

Sobre el cierre analizó que "Nada de lo de Milei es equiparable con nada de lo que vivió la argentina entre el 2003 y 2015. No hay convicción ahí. No hay intento de construir una matriz cultural distinta, sino una orientación política económica destinada a favorecer a un sector muy chiquito de argentinos y a un importante sector financiero internacional que está agazapado atrás de los fondos de inversión. A Milei no le creo nada, cambió de discurso tres veces en la campaña".

image.png Germán Martínez apuntó de lleno contra Milei y lo responsabilizó.

Más contenidos de Urgente24

Sin plata, Martín Llaryora estira su intendencia

Argentina es la primera iniciativa del mundo para producir anticuerpos monoclonales con tecnología superior

Corte Suprema: García-Mansilla ya acordó nueva mayoría que no esperaba la Rosada

¿Israel democrática? Diario Haaretz censurado y otro ataque a la libertad de expresión

Día Mundial Sin Tabaco: Un día para respirar aire libre de humo de cigarrillo