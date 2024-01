Germán Martínez: "Es gravísimo lo que preanuncia Massot"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CarlosMaslaton/status/1752350246061982180&partner=&hide_thread=false Massot, que es amigo y no enemigo, masacró al gobierno. Son alarmantes sus declaraciones pero tiene razón. Milei y sus secuaces parecen desear el fracaso en el Congreso. De los peores enfrentamientos, por el tono, desde 1983. Guarda con el autogolpe de estado. Muy divertido todo. pic.twitter.com/UIb94iQPNg — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) January 30, 2024

Pablo Avelluto, ex ministro de Cultura de Mauricio Macri, también se hizo eco de las declaraciones de Nicolás Massot y concluyó: "este gobierno es más irresponsable, improvisado y autoritario, ignorante y peligroso de lo que imaginaba".

Nicolás Massot, durísimo contra Javier Milei

El diputado de Hacemos Coalición Federal, Nicolás Massot, se convirtió en Tendencia en X por sus declaraciones de este martes (30/01) contra el Gobierno.

Entre otras cosas, el diputado que pertenece al bloque que lidera Miguel Pichetto -y forma parte de los 'dialoguistas' cuyo respaldo necesita Javier Milei para aprobar la Ley Ómnibus-, advirtió que el oficialismo empezará con los “ carpetazos” para afectar la imagen pública de los legisladores que bloquean la sanción de la ley ómnibus.

“Yo ahora espero que nos empiecen a apuntar personalmente y el propio Presidente empiece a marcar cuestiones de nuestra vida personal, porque creo que eso va a venir en la Argentina, pero a mí no me interesa, no me importa, no hago esto para quedar bien. Estoy preparado para lo que venga”, aseguró Nicolás Massot.

En este marco, el diputado planteó que el gobierno de Javier Milei “busca una extensión de la campaña, inventar un enemigo”, y eso termina perjudicando a todos. “Si el clima político del país es convulsionado, como parece buscar adrede Milei, es difícil que vengan inversiones y se puedan crear empleos”, alertó.

“Acá hay un gobierno que está buscando legitimidad en el conflicto y eso ya lo vivimos, se tiene que acabar”, advirtió el legislador de Hacemos Coalición Federal, que apeló a un ejemplo de la historia para fundamentar su análisis: “Nada de lo que estamos viendo es nuevo, ha pasado muchas veces con otros nombres. En épocas de Néstor y Cristina Kirchner los malos de la película eran los intereses concentrados, las corporaciones, y ahora es la casta... Cambia la estética, cambia la onda, pero estamos ante escenarios que vimos repetidas veces”.

“No funciona así, no es, ‘nos votó el 56%...’ Si no, ¿cuál es la diferencia con el ‘vamos por todo’ de 2011? No hay diferencia, al final pareciera que a mucha gente no le importaba el atropello a la República, le importaba el contenido, el problema era Cristina (Kirchner). Ahora las formas no importan. Yo de kirchnerista no tengo un pelo, pero hay que ser objetivo, hay que estar por las instituciones, si no este país no tiene destino”, concluyó.

