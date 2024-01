Duras críticas a una periodista que organiza cenas para solos y solas

De todos modos, la mujer no tardó en salir a defenderse de las críticas al respecto del precio y de las cenas que coordina. "Es para hacer grupos de amigos y no estar tan solos", aseguró quien se desempeñó como panelista durante la temporada de Gran Hermano que ganó Marcos Ginocchio.

Marisa Brel cargó contra Marcelo Tinelli

Por otro lado, es preciso recordar que sobre el final del 2023 Marisa Brel le reprochó a Marcelo Tinelli, con quien forjó una amistad, que no la llamó para ofrecerle trabajo y contratarla para alguna de sus producciones.

"Marcelo es un amigo mío de la infancia, y siempre me dice que le hago recordar a mis raíces", dijo sobre la relación que la une con el conductor en una entrevista por el canal Net TV.

Sin embargo, posteriormente reveló: "Nunca me llamó para trabajar. Varias veces me enojé con él cuando no me llamaba para trabajar, siendo amiga. Cuando yo necesitaba trabajo se lo decía en la cara".

"'Marcelo: ¿Por qué no me llamás para trabajar?', le dije. Pero nunca me da trabajo. Igual ya no pido", se sinceró la comunicadora.

