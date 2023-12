Daniel Osvaldo y Daniela Ballester blanquearon su romance

Más tarde quien habló el respecto fue Marcela Tauro quien reveló que tuvo una charla con la nueva pareja del exdelantero. "Me la encuentro a Daniel Ballester y me dice: 'Estuvieron hablando de mi'", adelantó. Luego siguió: "No te matamos tanto, le dije. Lo matamos más a él. Para ver si me decía algo". Más tarde contó que la mujer le reveló que la llamó la madre para consultarle sobre su incipiente relación amorosa.

Por otro lado, es preciso recordar que los rumores de romance entre ambos comenzó hace algunas semanas cuando los vieron a los besos dentro de una camioneta en el barrio porteño de Palermo. “La vi bajar a ella y se fue corriendo a buscar su auto después del chape. Fue un largo rato”, había revelado en ese entonces la periodista Pilar Smith.

------------------

Más contenido en Urgente24:

Primer amparo colectivo para voltear el DNU de Milei

Córdoba, Rosario y Santa Fe dicen No al DNU: Alquileres a tope

Las redes hablan: 56% de los internautas no aprobó el DNU

DNU: por 2do día, autoconvocados y cacerolazos en su contra

DNU: "hicimos cambios que ni el menemismo se animó a hacer"