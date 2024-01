Ley Ómnibus: Desde Hacemos y UCR ya siembran dudas...

santilli.jpg Diego Santilli, abiertamente a favor de la Ley Ómnibus y de las facultades delegadas a Milei.

Consultado sobre si se caía la sesión, Massot contestó: “No lo sé, el Gobierno va a tener que cambiar”.

“¿Vos querés basurear a los diputados y a los senadores? Bueno, pero hay 24 gobernadores que fueron electos antes, entonces se tienen que sentar y arreglar el equilibrio fiscal de todos y consensuar leyes. Esto es una República, uno no gobierna por decreto ni a discreción”, añadió.

“Cada tanto se acuerdan de que su manual de campaña dice que ellos no negocian, entonces patean la mesa y todo empieza de nuevo”, se quejó.

La UCR y dificultades de la Ley Ómnibus

Desde el bloque radical, también vital para que el Gobierno logre aprobar la Ley Ómnibus, el diputado Martín Tetaz dijo este martes que “hay diferencia respecto a algunos de los artículos que todavía están siendo materia de negociación y donde el oficialismo probablemente tenga dificultades para conseguir aprobarlo. Te diría que una tercera parte del proyecto con dificultades y las otras dos terceras partes avanzando un poco mejor”.

Y detalló: “ El tema que hoy está dividiendo las aguas es qué facultades delegadas podría tener el Presidente más allá de las que automáticamente tiene establecidas de manera expresa en la Constitución. Ahora, en la negociación, el Presidente ha dicho que no va a hacer por decreto lo que retiró en materia previsional, entonces retiraría las facultades extraordinarias que había pedido en materia previsional. Le que queda entonces el tema energético o tarifario. Es bastante grande el panorama”.

Tetaz también criticó los dichos del presidente Javier Miler contra los diputados y un posible pedido de coimas: “El Presidente está retirando un montón de artículos porque no tiene el apoyo del Congreso para avanzar. Pero dice que lo va a intentar en uno o dos meses. Entonces sembraría un manto de sospechas. ¿Qué pasó? ¿El presidente cedió a la extorsión? ¿O, en todo caso, firmó un cheque o apareció un sobre con dinero para los que no estaban de acuerdo? Se pone él mismo en una situación incómoda que lo expone al divino botón”, se quejó en declaraciones a Radio Rivadavia.

image.png La diputada Gabriela Brouwer de Koning (UCR-Córdoba), expuso los reparos del radicalismo al votar en particular la Ley Ómnibus.

Por su parte, la diputada Gabriela Brouwer de Koning (UCR-Córdoba) sostuvo este martes que los legisladores del radicalismo se oponen a otorgar "superpoderes" a Milei.

"Queremos darles herramientas al Presidente, como las tuvieron otros mandatarios, pero no queremos otorgar superpoderes", definió la legisladora en declaraciones a la radio Futurorock.

La legisladora aclaró que su postura está en línea con la posición que tiene el partido, y que consiste en otorgarle al jefe de Estado "un instrumento sensato que debe estar acotado".

Asimismo, la legisladora cordobesa señaló que, en materia de privatizaciones, "no se pueden vender 41 empresas estatales con un solo artículo, si no que debe analizarse cada caso en particular".

Sinceramiento

El diputado nacional cordobés Juan Brugge (Hacemos Coalición Federal) sostuvo este martes que el Gobierno nacional debería "sincerar los acuerdos políticos" sobre el proyecto de ley "Bases", y criticó al presidente Javier Milei por "desconocer" el principio de entendimiento alcanzado ayer entre funcionarios del Ejecutivo y mandatarios provinciales durante una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) sobre una posible coparticipación del impuesto PAIS.

"Falta sincerar los acuerdos políticos. Ayer los gobernadores se juntaron con (el ministro de Interior, Guillermo) Francos, y el vicejefe del gabinete (José Rolandi) y hubo un principio acuerdo que el Presidente a las pocas horas desconoció", afirmó Brugge en declaraciones a radio Futurock.

El legislador anticipó que la bancada que encabeza Pichetto dará quorum en la sesión prevista para mañana.

Brugge consideró que tiene "muchas objeciones" sobre el proyecto de ley "Bases", y reconoció que pueden haber distintos votos en bloque en relación a la iniciativa que impulsa el Gobierno nacional porque en ese espacio legislativo "hay pluralismo".

El diputado también manifestó que no se le debería delegar facultades extraordinarias al Gobierno para "hacer modificaciones o asignaciones de entes ni de áreas descentralizadas del Estado que hayan sido creadas por ley" como tampoco en cuestiones impositivas.

"La duda está con las privatizaciones. En algunas nosotros no estamos de acuerdo hay que hacer el punteo cuales si y cuales no", completó.

