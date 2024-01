Ley ómnibus: Se metió un peronista en la cumbre de gobernadores de JxC

Sin embargo, hubo representantes de mandatarios peronistas de otras provincias peronistas, como Rubén Dusso, vicegobernador de Catamarca y Miguel Acevedo, vice de Tucumán.

La reunión se da justo después que el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmara que se eliminaron las facultades extraordinarias en materia fiscal y previsional de la Ley ómnibus, pero advirtió que el ajuste a las provincias será mayor.

En ese sentido, el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, dijo en declaraciones a la prensa que existe un “compromiso del Gobierno de que, en relación a las facultades delegadas, no comprometa la masa coparticipable federal, que no atente contra los intereses de las provincias”. Y agregó: “Significa que no se puede tocar la parte de la coparticipación que le toca a las provincias”.

También estuvieron presentes en la reunión Cristian Ritondo, Diego Santilli, Damián Arabia, Nicolás Massot, Emilio Monzó, Ricardo López Murphy, Soledad Carrizo, Lisandro Nieri, Rodrigo De Loredo, Miguel Ángel Pichetto, Pamela Versay, Agustín Fernández, Alberto Arrua, Carlos Alberto Fernández, Pamela Calletti, Osvaldo Llancafilo y Guillermo Andrada.