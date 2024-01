Ley Ómnibus: El optimismo de Pullaro sobre la furia de legisladores y otro cacerolazo en Santa Fe

La contracara de los legisladores

La Ley Ómnibus fue retocada en varias oportunidades, tanto en las comisiones para la elaboración de un dictamen, como por el propio gobierno nacional en el momento de anunciar la eliminación del capítulo fiscal.

Sin embargo, el llamado a sesión para su tratamiento no estaba confirmado y muchos legisladores se enteraron por los medios.

A raíz de eso, el líder peronista, Germán Martínez, dialogó con el medio "UNO" luego de los cambios aplicados por Luis Caputo al texto del dictamen y opinó que "Lo razonable es que vuelva a comisión porque es totalmente otro el proyecto". En ese sentido, el nuevo llamado para tratar la "Ley Bases" o "Ley Ómnibus" nunca fue formalizado por el oficialismo.

image.png Apuntes sobre la Ley Ómnibus.

"Acá nunca nada es oficial, todo te enteras por filtraciones, off the record", apuntó un diputado opositor quien afirmó que no había recibido ninguna comunicación oficial por parte de la presidencia de la Cámara baja.

Por su parte, otro del mismo partido político adhirió: "Nos avisaron que podía ser el miércoles, pero no oficialmente". La falta de formalidad a la hora de convocar a la sesión por parte de LLA fue el factor común entre los diputados que declararon.

Cacerolazo en Santa Fe

Por su parte, la Multisectorial de Santa Fe, compuesta por diferentes organizaciones sociales y partidos políticos de la ciudad, convocó para este mismo miércoles a las 20 a un nuevo cacerolazo para oponerse a la Ley Ómnibus y el DNU impuesto por el presidente, Javier Milei.

Esta manifestación no es la primera vez que se va ya que, desde que asumió el libertario, en Urgente24 hemos seguido las diversas concentraciones en diferentes puntos del país.

Esta vez, el reclamo se realizará en el marco del tratamiento de la Ley Bases en la Cámara de Diputados de la Nación. Antes del cacerolazo, la Multisectorial tendrá un encuentro donde se discutirán las medidas que den visibilidad a la amplísima oposición a este paquete de leyes que viene con muchas contracaras.

"La contundencia del paro del 24 fue demostrativo de este estado de ánimo en la población", indicaron desde el espacio.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, buscaba ultimar los detalles de la sesión con las autoridades de los bloques del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal para pulir la iniciativa y ordenar el debate en el recinto, tras el anuncio de Caputo.

