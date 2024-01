Cinco síntomas de cáncer de colon que se detectan al defecar

Heces estrechas

Las heces estrechas o con una forma diferente a la habitual pueden ser causadas por varias cosas, incluyendo cáncer de colon. La Clínica Mayo lo advierte: "Las heces estrechas que ocurren con poca frecuencia probablemente son inofensivas. Sin embargo, en algunos casos, las heces estrechas, especialmente si son de muy poco espesor, pueden ser un signo de estrechamiento u obstrucción del colon debido al cáncer de colon".

Sangre en las heces

Este síntoma de cáncer colon es uno de los más comunes y es una señal de alerta de que algo anda mal. La organización Fight Colorectal Cancer indica: "Nunca se debe ignorar la hemorragia rectal o la sangre en las heces". En este caso, las heces se pueden ver de color rojo brillante u oscuro, o parecido al alquitrán. La sangre en las heces también puede ser por otras causas, como pólipos y hemorroides.

Diarrea

Los hábitos intestinales varían de una persona a otra, y pueden depender de varios factores, como el consumo de alimentos, infecciones u otras afecciones. Uno de los cambios intestinales que se asocia al cáncer de colon es la diarrea. Los expertos dicen que se debe consultar al médico al evacuar heces acuosas parecidas a la diarrea durante más de 24 horas.

Estreñimiento

Otro cambio en los hábitos intestinales que se asocia con cáncer de colon es el estreñimiento que dure por varios días, dice la Sociedad Americana del Cáncer. Y explica: "El estreñimiento ocurre cuando sus deposiciones son menos frecuentes de lo normal o cuando sus heces se endurecen y es difícil la evacuación intestinal. Esto puede ocasionar molestias".

Sensación de que el intestino no se vacía

Otro síntoma de cáncer de colon que se puede detectar al defecar, es cuando se va al baño y persiste la sensación de que la evacuación no es completa o que el intestino no se vacía del todo. En el Manual MSD lo ubican como un posible síntoma de cáncer de colon. "Sentir que su recto no se vacía por completo después de defecar", apuntan.

¿Cómo saber si tengo cáncer de colon?

Además de los cambios en los hábitos intestinales o al defecar, las personas con cáncer de colon también pueden presentar:

Dolores frecuentes por gases

Hinchazón abdominal que no desaparece

Calambres abdominales que no desaparecen

Debilidad y cansancio constantes

Pérdida de peso por razones desconocidas

Las personas que sospechan que pueden tener cáncer colorrectal deben hablar con su proveedor de atención médica de inmediato (OMS) Las personas que sospechan que pueden tener cáncer colorrectal deben hablar con su proveedor de atención médica de inmediato (OMS)

¿Qué causa el cáncer de colorrectal?

No se sabe exactamente qué causa el cáncer de colon, pero hay algunas cosas que pueden hacer que sea más probable que se desarrolle esta enfermedad, como:

Tener más de 50 años

Seguir una dieta con mucha carne roja y carne procesada, y poca fibra

Fumar cigarrillos

Consumir alcohol en exceso

Tener sobrepeso u obesidad

Tener antecedentes de pólipos en el intestino

Sufrir enfermedades en el colon, como colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn

Tener familiares que han sufrido cáncer colorrectal o pólipos en el colon

