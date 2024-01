Un sencillo truco con la mano ayuda a mejorar tu cerebro

Para la escritura usaron un bolígrafo digital con el que escribieron en cursiva directamente en una pantalla táctil.

Durante el estudio, los participantes fueron monitorizados mediante encefalogramas de alta densidad, que registra la actividad del cerebro, utilizando 256 sensores cosidos en una red y colocados sobre la cabeza de los sujetos.

Finalmente, los investigadores hallaron que la conectividad de diferentes regiones del cerebro aumentó cuando los participantes escribieron a mano, a diferencia de cuando escribieron con un teclado.

"Al escribir a mano, los patrones de conectividad cerebral eran mucho más elaborados que al escribir a máquina en un teclado", precisa el trabajo.

¿Cómo estimular el cerebro?

Tomando en cuenta los resultados, la profesora Audrey van der Meer, investigadora del cerebro de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, ha comentado lo siguiente:

"Nuestros hallazgos sugieren que la información visual y de movimiento obtenida a través de movimientos de la mano controlados con precisión cuando se usa un bolígrafo contribuye en gran medida a los patrones de conectividad del cerebro que promueven el aprendizaje".

"Hemos demostrado que las diferencias en la actividad cerebral están relacionadas con la cuidadosa formación de las letras al escribir a mano y al mismo tiempo de hacer un mayor uso de los sentidos", agrega la también autora del trabajo.

Los investigadores esperan que, a pesar de que los participantes usaron un bolígrafo digital, los resultados sean los mismos al utilizar un bolígrafo real sobre papel.

Por otro lado, aunque los beneficios de la escritura a mano fueron evidentes, animaron a no dejar a un lado la tecnología.

"Si bien es vital mantener la práctica de la escritura a mano en la escuela, también es importante mantenerse al día con los avances tecnológicos en continuo desarrollo", se detalla en el estudio publicado en la revista Frontiers.

¿Cómo mejorar el cerebro y la memoria?

Los beneficios cerebrales de la escritura manual van más allá. Escribir a mano también parece ser un método útil para ayudar a mejorar la memoria.

Así lo sugieren Peter C. Brown, Henry L. Roediger III y Mark A. McDaniel, autores del libro ‘Make it stick: The Science of Successful Learning’, donde comparten una serie de recomendaciones para mejorar la capacidad mental, la agilidad, la memoria y ser más inteligentes.

Precisamente, uno de los consejos de los expertos es escribir a mano, lo cual podría ser de gran utilidad para retener la información.

Otras recomendaciones de los expertos son: dormir lo suficiente, estimular la mente, estudiar en voz alta, usar la mano que no es dominante e intentar asociar la nueva información a algo que parezca más sencillo.

