En este marco, el vocero presidencial advirtió qué ocurrirá si no se aprueba la Ley Ómnibus: “En caso de que eso no ocurra, el déficit cero no se negocia. Y dentro de esa no negociación, vamos a revisar cada una de las partidas que el Gobierno nacional aporta a las provincias, sin tener ningún tipo de contemplación, a sabiendas de que si no votan la ley, claramente entienden que el ajuste va a ser mayor para todos, no solo para el Gobierno nacional, sino para cada una de las partidas que el Gobierno nacional transfiere a las provincias ”.