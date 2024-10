Tapia-Milei: Quien es quien en la guerra por las SAD

Alejandro Fantino, el impensado

El periodista es amigo del Presidente Javier Milei, por eso sorprendió cuando salió a “matar” a Andrés Fassi y su apoyo a las SAD. El ex relator de la campaña de Boca se mostró en contra de las SAD, que dirá su amigo Milei.

Javier Milei y su escuadrón pro SAD

El Presidente de la Nación Argentina sorprende por estar tan ensañado con querer imponer las SAD, no sabemos qué favor deberá a alguien del fútbol argentino para estar tan metido en el tema cuando el país se prende fuego. Analizamos los que apoyan a Javier Milei.

scioli macri%20presidente.jpg Scioli y Macri, rivales hace unos años, del mismo bando en la actualidad.

Macri, Scioli y la política en general

Mauricio Macri y Daniel Scioli son los dos principales actores de la política que están metidos en la guerra de las SAD. Pero hasta el momento no han ayudado mucho a Milei, el ex Presidente perdió de forma contundente las elecciones en Boca con Juan Román Riquelme, y el ex motonauta propuso una empresa para comenzar con las SAD (777 Partners) la cual acaba de presentar la quiebra.

andrés fassi.jpg Andrés Fassi, la carta fundamental de Javier Milei.

Andrés Fassi, su caballito de batalla

Andrés Fassi parece ser el elegido por Javier Milei para pelearle a Claudio Tapia la presidencia de AFA. Luego de la conferencia de prensa del presidente de Talleres contra el mandamás del fútbol argentino, el Presidente de la Nación lo tomó como su carta fundamental en esta guerra. Días después Fassi presentó ante la justicia un documento para suspender las elecciones en AFA, aduciendo que estas deben ser en 2025 y que la oposición no tuvo tiempo de presentar una lista, por ende, Tapia será reelegido, si lo deja la justicia.

Fernando Marín lanzó en declaraciones periodísticas que “en mis manos no tengo ninguna oferta, sólo la carta de los clubes”. Fernando Marín, la piedra en el zapato del Chiqui Tapia.

Fernando Marín y su cercanía con Diego Milito

El titular de Blanquiceleste S.A. es muy cercano al ex delantero de Racing, y está en a favor de las SAD. Este es el problema más grande de AFA, ya que a pesar de que Milito se mostró en contra de las Sociedades Anónimas Deportivas, Marín las quiere imponer, y si los resultados de las elecciones de Racing entre Blanco y Milito son para la ex gloria de la “Academia”, temen que la inexperiencia del nuevo presidente racinguista haga que Marín maneje todo.

Ramón, apoyo por tierras

El ex delantero y entrenador de River sufrió la expropiación de tierras por parte del Gobernador de La Rioja, y por este problema acudió a Javier Milei. Seguramente será otro que lo apoye en el tema SAD si consigue lo que quiere del Presidente de la Nación.

Claudio Chiqui Tapia está “ganando” hasta ahora

A pesar de todas las embestidas legales que está propinándole Javier Milei al presidente de AFA, este estaría ganando la guerra, y FIFA tiene mucho que ver. Resulta que el estatuto de prohíbe las Sociedades Anónimas Deportivas, y esto solo puede ser cambiado por los directivos de la Asociación del Fútbol Argentino por votación. El Gobierno Argentino no puede intervenir o meterse en cuestiones de AFA, ya que la FIFA ya advirtió que automáticamente Argentina sería desafiliado, ya que los estatutos de FIFA impiden que cualquier gobierno de cualquier país intervenga las federaciones de fútbol.

Todo parece que va a seguir así en la guerra Tapia-Milei ya que, si se mete el gobierno, FIFA sanciona. Debido a esto al Presidente de la Nación no parece quedarle otra que meter a alguien en Viamonte 1366, y ese hombre parece ser Andrés Fassi. Veremos cómo sigue todo.

