Cristina al PJ: 2 intendentes pusieron distancia de su postulación

En esa línea, Zamora consideró "inoportuno" el anuncio de Cristina Kirchner.

"Es inoportuno. Queremos elegir a un referente para después iniciar el proceso de crítica de lo que pasó. Y es al revés: primero hay que evaluar qué nos pasó, decirle a la ciudadanía que tomamos nota de que eligió a (Javier) Milei por alguna situación que hicimos mal, y a partir de esa crítica razonada y discutida con todos los sectores logremos consensos para elegir el liderazgo futuro", dijo el intendente de Tigre en diálogo con CNN Radio.

julio-zamora.webp Julio Zamora, intendente de Tigre.

Zamora aclaró que su definición abarca a "cualquier dirigente" y no sólo a la exPresidente. "No hay que poner el carro delante del caballo. Primero discutamos", insistió. Para el jefe comunal, "no podemos elegir primero dirigentes y después hacer el proceso de autocrítica". "Hagamos la autocrítica y veamos entre los dirigentes quiénes representan el futuro de nuestro espacio político", agregó.

Zamora consideró que falta una "síntesis" que represente el espíritu del partido, mientras que lo que existen hoy son "2 parcialidades", encarnadas en CFK y en el gobernador de La Rioja, que vehiculizan "distintas miradas sobre el camino que tenemos que recorrer".

Sujarchuk, por su parte, evitó mostrar una preferencia por la exPresidente o por Quintela al responder que "todavía falta" para definir la conducción del PJ.

No obstante, el intendente de Escobar expresó desinterés por esa pulseada al asegurar que es por "una birome que tiene cada vez menos tinta".

sujarchuk.jpg Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar.

"Puede ser que Cristina termine siendo la presidente. Puede ser que se llegue a otro acuerdo. Mi agenda está completamente alejada de la interna del peronismo. Es una pelea por una birome que tiene cada vez menos tinta y que se aleja de la agenda de la gente. No tengo ganas ni de participar en una interna que está alejada de la realidad de los vecinos", dijo Sujarchuk en diálogo con radio Mitre.

"Cuanto más dediquemos a pelearnos por una birome, menos contacto con la sociedad vamos a tener", resumió.

