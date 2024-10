Video: Brutal agresión a un youtuber libertario a las afueras del Congreso

“Llegué al local y me empezaron a correr todos, uno me quiso venir a pegar y empecé a correr. En un momento me cerraron a uno metros del local, me tiraron al piso y un chico me cubrió con una bici”, relató sobre el momento.

“Rompieron cosas, empezaron a pegarle a la persiana, nada, sucedió eso. Los chicos del local me cuidaron y custodiaron”, finalizó.

Después de unos momentos de desconcierto, aparecieron los agentes de la Policía de la Ciudad para realizar un cordón frente al negocio y exigirle a los manifestantes que se alejen y poder sacar custodiado al joven del local de comidas.

Antes de recibir golpes, el influencer libertario había celebrado en su cuenta de X la ratificación del veto al financiamiento universitario de Milei.

"Se mantiene el veto contra el proyecto de los degenerados fiscales. LTA zurdos", escribió el militante.