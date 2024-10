Yuyito González ¿primera dama?: La decisión que tomó Javier Milei para cuidarla

“Yuyito ya no toma Didi, ahora tiene custodia policial”, escribió en la imagen el periodista.

Yuyito y Milei arrancaron el gym

Justamente, Yuyito estuvo en el ojo del huracán y en el centro de las críticas porque la conductora reveló que junto a Milei comenzaron a ir al gimnasio, lo que levantó sospechas que apuntaban a que el mandatario había mandado a construir el lugar especialmente para ella.

Ante las críticas que recibió, sobre todo en las redes sociales, Yuyito tuvo que salir a desmentir las versiones: “No lo armaron para mí”, aseguró ante las cámaras de su programa televisivo Empezar el Día que se emite por Ciudad Magazine.

“La semana pasada yo conté en el programa qué había hecho el día anterior, o el fin de semana. Entonces, dije que comencé a hacer ejercicio. Por su parte, Facundo Ventura me consultó dónde y yo le dije en Olivos, a lo que quiso saber si había un gimnasio allá”, recordó. "Entonces después me frené y dije ‘no lo tengo que decir’. Me salió espontáneamente y aparecieron los detractores de siempre a decir: 'ay, le armaron un gimnasio a Yuyito González en Olivos”, agregó.

“Señores, no me construyeron nada. Yo solo abrí la puerta de un recinto que tenía aparatos para realizar ejercicio y me puse a usarlos”, expresó la conductora ante la cámara.

“¿Alguien vio que entraran camiones con cemento y ladrillos, o grúas con máquinas, aparatos y mancuernas? No, nadie lo vio porque eso no existió”, sostuvo y remarcó: “Estoy usando esa habitación que estaba de gestiones previas, ¿se entiende? ¿Tiene algo de malo hacer ejercicio? Para nada”.

“¿Cuál puede haber sido la confusión? El otro día les comenté al respecto y yo estaba contando que había empezado a realizar gimnasia con mi novio. Luego me di cuenta de que también es el presidente de la Nación. Es que hay una línea fina entre hablar de mi pareja o de él en su cargo. Tal vez no lo tendría que haber dicho”, reflexionó González y sentenció: “La verdad no sé si lo tenía que decir, ya que generó confusión. ¿Quedó todo claro? ¿Con esto se aclaró?”.