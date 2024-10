¿Por qué Conmebol solo sanciona el racismo y no otro tipo de discriminación?

“Es el miedo y rechazo hacia la pobreza y hacia las personas pobres. Es la animosidad, hostilidad y aversión, frente a aquellas personas que se encuentran desamparadas y con muy pocos recursos.” Esto confirma que es un tipo de discriminación.

Para que se diferencie también vamos a detallar el significado de “Discriminación”:

“Es el trato desigual hacia una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, de género, de edad, de condición física o mental, orientación sexual, etc."

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1824461658669924575&partner=&hide_thread=false Los hinchas de Cruzeiro ROMPIENDO BILLETES y TIRÁNDOSELOS a los hinchas de Boca ayer en la Bombonera.pic.twitter.com/tZazgBysTC — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 16, 2024

Entonces acá surge el cuestionamiento que no tiene respuesta o que nadie explica y nadie se queja. ¿Por qué Conmebol solo sanciona el racismo? ¿Qué pasa con los otros tipos de discriminación? Ya que una persona puede ser discriminada por su sexualidad, religión, lugar de nacimiento, defecto físico, etc., etc., etc. Nadie le va a decir a Conmebol que la discriminación no solo es el racismo, hasta cuándo vamos a aguantar este tipo de “Discriminación” (valga la redundancia) de Conmebol hacia los clubes argentinos, y que solo se sancione el racismo. Lo llamativo es que clubes como Boca y San Lorenzo, equipos grandes, no hayan hecho ninguna queja. Es hora de decir basta, es hora de ser equitativos.

