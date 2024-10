Cómo viven los argentinos amenazados por el huracán Milton

costas.jpg Casi sin habitantes sobre áreas cercanas a las costas

Cómo viven los argentinos en la zona

“Dejás tu casa y no sabés si vas a volver”: La desesperación de los argentinos en la ciudad de Florida en la que impactará el huracán Milton, fue el concepto más preocupante que rescató el medio electrónico de noticias La Nación en el lugar de los hechso.

Arena Graziano Sterman

Es argentina y vive en Tampa, Florida, donde los residentes esperan la llegada del huracán Milton de categoría 3 que, según los pronósticos, impactará la ciudad esta medianoche o en las primeras horas de la madrugada.

Cuando la Universidad de Tampa -donde estudia marketing- emitió la orden de evacuación el martes, Sterman compró un pasaje a Costa Rica para reencontrarse con sus padres.

Sin embargo, el aeropuerto cerró y su vuelo fue cancelado. Ella como tanto otros pasó horas buscando combustible, "todas las estaciones estaban vacías, hasta que encontré una con una fila de 80 autos adelante" describe. "

Lo que debía ser un trayecto de cuatro horas se transformó en una verdadera odisea de ocho, con mucho tránsito y múltiples accidentes", acota

KMNMOLNH6DSV7QLZ7U2VHSLBTM.avif Imagen de la NASA muestra el techo del huracán

Otro fue el caso de Carolina F., de 58 años, ella remarca que "la lluvia y el viento se intensifican. Nos preparamos para una noche larga. En ese momento, todo se convierte en un misil”. Lleva 18 años en el lugar y nunca vio algo así

Carolina explica al medio argentino que no tuvo que evacuar porque vive en una zona alta, pero no descarta que tenga que hacerlo pronto, tiene todo listo para salir hacia un refugio, duerme en el living, y llenó la bañadera y bidones con agua de la pileta.

Dice que lo peor es tener que evacuar: “Dejás tu casa y no sabés si podés volver”, advierte la argentina

En términos históricos, Tampa no enfrentó un huracán de estas dimensiones en más de un siglo. La última vez fue en 1921, y la ciudad no está preparada para un evento de esta magnitud ya que hay casas antiguas, muchas de ellas bungalows de madera que datan de los años 1920. A diferencia de Miami, no tiene muchas construcciones modernas o rascacielos que puedan soportar los fuertes vientos.

milton.webp Milton sigue firme sobre la bahía de Tampa

Estado de shock

César Marti Garro, un ingeniero de 57 años que vive en Lutz, al norte de Tampa. el profesional está convencido que Milton "cambiará la psicología de los locales”, en cuanto a la idea romántica de vivir en el Estado del Sol, cerca de la playa y el mar.

Macarena Giménez

Es bailarina, vive con su marido e hija Emma de siete años en Sarasota, donde se espera que el huracán arrase exactamente a medianoche.

“Cada vez que hay un huracán, seguimos los mismos pasos, aunque esta vez tomamos algunas precauciones adicionales por el peligro inminente”, aseguró a La Nación.

“Llenamos las bañeras y baldes con agua, y acumulamos alimentos enlatados, ya que es probable que estemos varios días sin electricidad, lo cual dificulta cocinar. Como buenos argentinos, tenemos parrilla a carbón, así que, en el peor de los casos, cocinaremos ahí. También tenemos cargadores portátiles para cada teléfono para mantenernos conectados lo máximo posible”, agrega.

Más contenido en Urgente 24

El outlet con 2x1 en zapatillas que está arrasando en ventas

Disney+ desbarranca con sus aumentos: Cómo conseguirlo a buen precio

Ángel de Brito hundió a "Intrusos": ¿Chicana para Flor de la V?

Matías Alé se cansó de las bromas y dejó a Pampito en offside: "Es un comentario pelotu..."