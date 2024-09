Colo Colo: Polémicas declaraciones del presidente luego del partido con River

Y continuó:

“Nos paramos de igual a igual contra un tremendo equipo y no hubo grandes diferencias. Nosotros creemos que los jueces no deben ser protagonistas y Clauss jugó en contra de Colo Colo. No sabemos cuáles son sus intenciones, pero 42 mil personas vieron que el cargó todo contra nosotros”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ESPNChile/status/1836434810455146923&partner=&hide_thread=false "CUANDO UNO TIENE AL ÁRBITRO EN CONTRA ES BASTANTE COMPLICADO SACAR BUENOS RESULTADOS"#SportsCenter Aníbal Mosa analizó el empate entre #ColoColo y #River por la #Libertadores, y disparó con todo contra el juez Raphael Claus: "Lo vi cargado, fue una vergüenza". pic.twitter.com/PNzrqPOkV6 — ESPN Chile (@ESPNChile) September 18, 2024

Además, fue más allá y pidió sanción por parte de Conmebol contra el árbitro brasilero, de lo cual comentó lo siguiente:

“Ojalá Conmebol tome nota de esto y que estos jueces no dirijan por un buen tiempo. La gente se comportó de la mejor manera y todo se vio empañado por una persona que dejó mucho que desear”.

Ahora hay que estar atentos a que pasará con el arbitraje del partido de vuelta, si llega condicionado por estas y todas las declaraciones similares que se dieron en estos días o si dirige de manera correcta el árbitro en Argentina.

