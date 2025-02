La picante respuesta de Giovani Lo Celso a Cristiano Ronaldo

Hace unos días el periodista (y amigo del portugués) Edu Aguirre entrevistó a Cristiano Ronaldo, y le consultó sobre el mejor jugador de la historia. El portugués no dudo y se autoproclamó como el mejor de todos los tiempos por encima de Messi. Las polémicas no tardaron en llegar y ahora el jugador de la Selección Argentina, Giovani Lo Celso, le respondió (con ninguneo incluido) de al astro portugués.