Cristiano Ronaldo, ni Messi ni Mbappé: "Hago todo, soy el mejor de la historia"

Y concluyó al respecto: “Si los 1000 llegan, de puta madre. No pienso a largo plazo, te lo digo de verdad, te lo juro por mis hijos. Yo pienso en el momento, en el presente”.

CRISTIANORONALDONIMESSINIMBAPPEHAGOTODOSOYELMEJORDELAHISTORIAFOTO3.jpg Cristiano Ronaldo encendió la polémica en un reportaje en el que destrozó a Lionel Messi y Kylian Mbappé: “Hago todo, soy el mejor de la historia”. (Foto: Captura de TV)

¿Qué fue lo que dijo Cristiano Ronaldo sobre Kylian Mbappé?

En otro tramo de la entrevista que concedió a La Sexta TV, Ronaldo destacó el talento de Mbappé y recordó la admiración que el francés tuvo por él desde pequeño. “Le veo un crack, creo que va a dar muchas alegrías al Real Madrid”, afirmó el astro portugués. Sin embargo, también señaló un punto clave sobre el desempeño del ex PSG en su nuevo equipo: “Le complica porque él no sabe jugar de delantero. No es que no sepa, es que no es su posición. Si yo estuviera en el Madrid, le enseñaría a jugar de nueve”.

Al rato, Cristiano Ronaldo utilizó su propia carrera como ejemplo y recordó cómo tuvo que adaptarse para evolucionar dentro del equipo: “Yo no era delantero, me acostumbré a jugar en esa posición. Él debería encontrar su propio estilo”. Más allá de la observación táctica, el portugués no dudó en elogiar a Mbappé y en pedir paciencia con su adaptación: “El Madrid tiene que ayudarlo y protegerlo. Le va a dar muchas alegrías”, subrayó.

Cristiano Ronaldo y su relación con Lionel Messi

Además, el luso se comparó con otras estrellas y siguió con su relato en la entrevista.

“Una cosa son gustos... decir que les gusta más (Lionel) Messi, (Diego) Maradona o Pelé, yo entiendo eso y lo respeto. Pero decir que Cristiano no es completo es mentira. Soy el más completo”, agregó el atacante con pasado en Real Madrid de España. Luego, ante la pregunta del periodista Edu Aguirre sobre si es el mejor de la historia añadió: “Yo creo que sí, sinceramente. No vi a nadie mejor que yo”.

“Nunca (he tenido mala relación con Messi), al revés…Ojalá que haya otros números como los de CR7-Messi, es algo que sería muy bueno para el fútbol. Pero es algo que veo difícil”, más extractos de la charla de Ronaldo con El Chiringuito y para esclarecer los detalles de su relación con quien ha sido su gran motivación como rival durante toda su carrera.

Los próximos partidos de la Selección Argentina

Tras 12 fechas disputadas, la Selección Argentina lidera las Eliminatorias Sudamericanas con 25 puntos, cinco más que Uruguay, rival que enfrentará el próximo viernes (21/03) en Montevideo antes del cruce con Brasil cuatro días más tarde. En caso de ganar ambos encuentros, el equipo nacional podría quedar al borde de la clasificación al Mundial 2026, pero todavía le quedaría cuatro compromisos más. En junio, enfrentará a Chile y Colombia, mientras que cerrará su participación en septiembre ante Venezuela y Ecuador.

