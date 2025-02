Rolando Schiavi le apuntó a Juan Román Riquelme por Leandro Paredes

image.png Historia de Instagram de Camila Galante, esposa de Leandro Paredes.

En tanto, Daniel Paredes, padre de Leandro, fue un poco más lejos, y publicó una story que decía: "No se olviden de comer frutas, tomar agua y cerrar el *rto cuando no saben". Los destinatarios no serían integrantes del club, sino hinchas que agredieron en redes sociales.

Rolando Schiavi vs. Juan Román Riquelme

Tal como lo había hecho en otras oportunidades, Rolando Schiavi fue muy crítico de los manejos de Juan Román Riquelme. En esta oportunidad, el Flaco cargó contra el mandatario xeneize por la fallida transferencia de Leandro Paredes.

Boca necesita triunfos y títulos. Tiene que ponerla (la plata). No sé para qué vendés, vendés y vendés. Paredes no viene por el tema económico

Y sumó: "Yo creo que hoy Boca puede traerlo a Leo si quiere, tiene plata para pagarlo. Creo que Boca tiene que hacer la inversión que no hizo en los otros mercados de pases porque te levanta el nivel del equipo y de los jugadores", agregó Schiavi, visiblemente molesto.

El ex defensor de Boca, Newell's, Estudiantes de La Plata y Grêmio, entre otros, está fuertemente ligado al macrismo. Se ha mostrado públicamente junto al ex candidato a la presidencia Andrés Ibarra en plena campaña electoral.

En las redes sociales, algunos hinchas se manifestaron en contra de Schiavi, calificándolo tanto a él como a Carlos Mac Allister de "empleado" de Mauricio Macri por pegarle a Riquelme.

Quedó cierto resquemor personal entre el Flaco Schiavi y JRR, luego de que el '10' lo haya desplazado de la dirección técnica de la Reserva de Boca en diciembre de 2019, tras haber asumido Jorge Amor Ameal como presidente y Juan Román como vicepresidente segundo y líder del Consejo de Fútbol.

Rolando Schiavi y Juan Román Riquelme, en su etapa como compañeros en Boca Juniors.

