Javier Milei, Código Penal, Nueva Derecha y feminicidio: Datos para el debate

Javier Milei no considera que el propósito de su vida resulte la Presidencia de la Nación Argentina. Su ambición se refiere a co-liderar la Nueva Derecha global. Él se lo explicó a su amigo, quien se autopercibe periodista, Esteban Trebucq (LN+): "No me importa lo que diga ella (N. de la R.: CFK) o cualquier otro político. Es todo chiquitaje, cabotaje. Estoy para discutir otra cosa. Son muy poca cosa."