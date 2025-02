Gustavo Costas cruzó a un periodista tras la caída de Racing ante Estudiantes: "Saldrán a matarnos"

A su vez, y en sintonía con su primer análisis, el ex coordinador de la Selección de Bolivia declaró: “Nos dominaron casi todo el partido. No fuimos intensos como lo veníamos siendo, nos anticiparon todas. Me voy con bronca porque pensé que este equipo podía dar más. Lo que más me duele es la forma de perder. Estoy orgulloso de este plantel igual”, agregó.