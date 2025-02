Tras 6 meses, Alberto Fernández volvió a X con extenso descargo

En el escrito, el ex mandatario reiteró que recusó tanto al fiscal como al juez y que según su punto de vista el juzgado no es "competente" para llevar el caso. La primer parte del descargo es contra Ercolini y González.

"Al juez que ahora me indaga lo he visto descender de un avión privado en la ciudad de Bariloche (junto a otros magistrados y funcionarios públicos) para disfrutar de un espléndido fin de semana pagado por el Grupo Clarín en una maravillosa mansión ubicada en Lago Escondido. Lo vi yo y lo vio toda la Argentina", graficó sobre alguno de los motivos por los cuales recusó a Ercolini.

"Pudimos leer después chats en donde quienes disfrutaban de la dádiva del Grupo Clarín buscaban artilugios para simular que aquel soborno no había existido. Esa causa, que debió tramitarse en Río Negro, se procuró y murió en Comodoro Py bajo el argumento de que la investigación se había iniciado con pruebas obtenidas ilegalmente (...) De esa vergüenza el señor juez actuante no vuelve más".

"Nuestra enemistad, es irreparable. Desde mi denuncia se profundizó, pero Ud. la niega con el sólo propósito de tomar venganza por las cosas que con toda razón públicamente le atribuí", agregó.

"Respecto del fiscal interviniente tengo el gusto de no conocerlo. Sin embargo viéndolo actuar en este proceso y observando el modo como filtró información a la prensa para predisponer la opinión pública en mi contra, he tomado un mejor conocimiento de cómo actúa y de quien se trata. En mi intento por saber de él, supe que ha debido enfrentar denuncias muy serias de su ex esposa por hechos que habrían damnificado a sus hijas, y que de haber sido condenado no podría haber compartido alojamiento con la población carcelaria. También supe que tras un largo proceso, y defendido por un actual ministro, fue repentinamente sobreseído".

"Lamento mucho que el fiscal aproveche este proceso para hacer un 'lavado de cara' y aparecer como respetuoso de los derechos del género femenino, cuando en su propia familia le endilgan lo contrario", le espetó a Ramiro González.

Alberto Fernández sobre Fabiola: "Problemas psiquiátricos", "alcoholismo" y "3 abortos"

Luego, Alberto Fernández detalla aspectos de la vida de Fabiola Yañez, su "dura" infancia y adolescencia, la mala relación con su madre, y sus carencias económicas. "Entiendo que allí está la génesis de los problemas psiquiátricos que desde siempre han aquejado a Fabiola", asegura el ex presidente.

Alberto Fernández habló de "altibajos en el ánimo" y "pozos depresivos" de su ex mujer. "Una y otra vez, volvía a revivir momentos de su infancia, lo que la sumía en estados depresivos que, sin duda, afectaban su ánimo y su bienestar emocional".

En este marco, mencionó los problemas de Fabiola con el alcohol: "siempre quise apoyarla en su proceso, especialmente al notar que el consumo de alcohol parecía ser una forma de lidiar con sus emociones".

"Yo estaba enamorado de Fabiola. Definitivamente la amaba. Soñaba con formar una familia a su lado. Planeaba con ella nuestro futuro. Confiaba en que, con el acompañamiento médico adecuado, podríamos superar cualquier obstáculo juntos".

En el escrito, Alberto Fernández contó que Fabiola quedó embarazada al comienzo de la relación, en 2016, y que ella decidió abortar, sin consultarle.

"Todo parecía marchar bien, y yo estaba convencido de que la contención y el apoyo de la familia estaban consolidados. Sin embargo, como suele ocurrir en situaciones relacionadas con las adicciones, no todo es controlable o predecible. En los días siguientes, Fabiola entró en un proceso de depresión y aumento en el consumo, lo que generó un cambio significativo en su estado emocional (...) Hice todo lo que estuvo a mi alcance para que cambiara su actitud y mejorara su vida. Pero repentinamente no vino más a mi departamento, nuestras charlas se discontinuaron, hasta casi no contestarlas. Admito que mis llamadas fueron insistentes y que su falta de respuesta solo me intranquilizaba ya que no sabía cómo estaba ella, ni el bebe que venía en camino. Al cabo de unos días, recibí su llamada diciéndome que había interrumpido por decisión propia el embarazo".

Pasado ese episodio, y siempre según el relato del ex presidente, Fabiola se fue sola a Londres, él la ayudó económicamente pese a su "descontento". "No volví a verla hasta fines de enero de 2017 cuando retomamos nuestra relación".

"Lo asombroso es que, ahora, leyendo la historia clínica que envió el Sanatorio Otamendi, Fabiola, a su regreso de Londres y tras pasar esos días en San Lorenzo, a comienzos de febrero de 2017 observaba un embarazo en curso, Eso explica por qué realizaba una consulta en la Guardia de Ginecología y a raíz de un 'atraso menstrual'. El informe del Sanatorio Otamendi da cuenta de que fue atendida por el doctor Fernando Tami el 6 de febrero de 2017 y que la estimación del nacimiento sería a finales de septiembre de 2017. Eso significa que regresó de Londres embarazada o se embarazó en los primeros días de enero durante su aparente estadía en San Lorenzo. Tal vez por ello siempre me ocultó el estado que atravesaba. No se registra ninguna atención médica posterior que indique que el embarazo se frustró espontáneamente, lo que me lleva a concluir que ella provocó el aborto de un embarazo que siempre me ocultó".

"Las historias clínicas de INECO y de Fertilitas, admiten que la paciente Fabiola Yáñez dice registrar tres abortos previos a iniciar el tratamiento de fertilización, lo que es coherente con lo que aquí afirmo", añade.

"Con el paso del tiempo su condición psicológica se fue deteriorando. Su depresión parecía profundizarse y su adicción al alcohol también. En ese tiempo, retomada la relación, Fabiola solía quedarse en casa porque decía sentirse más segura. Hablaba de gente que la perseguía. Se mostraba con miedo a morir. Por momentos pasaba horas encerrada y acostada en el cuarto".

NOTICIA EN DESARROLLO...

