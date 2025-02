Amazon: Consenso del 97% en Allaria para llevar este papel

Ventas netas entre US$ 151.000 - US$ 155.500 mln , o que crezcan entre 5% - 9% YoY . Esta proyección anticipa un impacto desfavorable de aproximadamente 150 pb por tipos de cambio . El consenso espera ventas por US$ 156.250 mln (+9% YoY) .

Resultado operativo (OI) entre US$ 14.000 mln - US$ 18.000 mln, comparado con US$ 15.300 mln en 1Q24. El consenso espera OI por US$ 15.986 mln.