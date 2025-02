Esteban Mirol se cansó de Canal 9 y sacó todos los trapitos al sol: "Ellos querían que yo..."

Esteban Mirol desmiente los rumores sobre el retiro voluntario

Sin embargo, la revelación más fuerte vino cuando Mirol habló de los detalles financieros de su salida. "A mí me dieron cuatro millones de pesos cuando me fui. Cuatro millones de pesos significa que me pagaron el sueldo de diciembre más las vacaciones. Eso es todo. Y yo no pedí nada más. Así que no hay retiro, no hay nada, porque yo me había jubilado a los 65 años", explicó, desmintiendo los rumores de un retiro voluntario o de algún tipo de acuerdo extraoficial.