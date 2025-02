La película de 1 hora y 40 que está rompiendo récords de visualizaciones

Sin embargo, no solo la crítica profesional ha alabado esta obra. Los usuarios de Filmaffinity también han compartido su entusiasmo con más de 130 críticas. Almarsn1 escribió: “Un trabajo muy notable y sorprendente que no se puede perder ningún amante del thriller”. Por su parte, Wladimyr Valdivia agregó: “Se puede asegurar con certeza que es una de las mejores películas de suspenso que existe”. Figmare, otro usuario, opinó: “Me pareció un thriller recomendable, que va evolucionando correctamente y tiene un muy interesante tramo final, una buena ópera prima de Joel Edgerton”.

Sin revelar grandes detalles, lo que diferencia a “El regalo” de otros thrillers es su habilidad para jugar con las expectativas del público. La sutileza con la que se revelan las pistas y se construyen los personajes hace que cada aspecto sea relevante, obligando al espectador a estar siempre atento.

Por lo que, si no tenés planes para este fin de semana y el clima no acompaña, dedicarle tiempo a esta película puede ser una excelente elección. Puesto que, “El regalo” no solo promete entretenerte, sino también dejarte pensando mucho después de que terminen los créditos.

