La nueva actualización de Instagram te permite ganar dinero: ¿Cómo hacer?

Lo más importante es que los creadores deberán cuidar su reputación. Ya no alcanza con recomendar cualquier cosa: si no son selectivos con los productos que promocionan, corren el riesgo de perder seguidores y credibilidad. Además, desde la configuración de creator, podrán hacer seguimiento de sus testimonios e incluso retirarlos si consideran que ya no representan su opinión.