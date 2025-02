Elon Musk, una amenaza para Accenture, McKinsey, Deloitte, EY, PwC, KPMG

Hoy, un contrato de estas características parecería una miseria. Booz Allen Hamilton recibió US$ 9.000 millones de la burocracia federal en el último ejercicio fiscal, según datos del gobierno. Sumando a Accenture, BCG , Deloitte, EY , Guidehouse, PwC, KPMG y McKinsey, son casi US$ 18.000 millones cuando hace 1 década eran US$ 5.000 millones.

Elon20(1).webp Elon Musk.

Gasto enorme

La importancia del gobierno de USA para los ingresos por consultoría varía entre las distintas firmas.

Booz Allen Hamilton, que se separó de su negocio de consultoría del sector privado en 2008, depende casi por completo del sector público.

McKinsey, cuyo trabajo para el gobierno federal disminuyó después de conocerse su asociación con los fabricantes de opioides, obtiene menos del 1% de sus ingresos globales de contratos federales, cuando antes fue el 8% de sus ingresos totales.

EY (Ernst & Young) ha ganado casi US$ 70 millones desde 2020 apoyando un plan de reforma en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano.

BCG ha recibido US$ 380 millones desde 2022, de la Agencia de Salud de Defensa, que proporciona atención médica a las fuerzas armadas, dentro de una iniciativa llamada 'Workforce 3.0'.

Accenture ha recibido US$ 700 millones del Departamento de Educación desde 2019 para crear y gestionar un sitio web, una aplicación móvil y un asistente virtual para la ayuda a los estudiantes.

La magnitud del gasto refleja en parte la magnitud del caos. El gobierno federal de Estados Unidos recopila alrededor de 140.000 millones de formularios al año, la mayoría de los cuales todavía se realizan en papel. Las agencias luchan por competir con el sector privado para conseguir técnicos talentosos que ayuden a cambiar esa situación. El crecimiento de la consultoría gubernamental durante la última década ha sido impulsado en gran medida por los esfuerzos de digitalización, señala Fiona Czerniawska de Source Global Research, que hace un seguimiento de la industria. La magnitud del gasto refleja en parte la magnitud del caos. El gobierno federal de Estados Unidos recopila alrededor de 140.000 millones de formularios al año, la mayoría de los cuales todavía se realizan en papel. Las agencias luchan por competir con el sector privado para conseguir técnicos talentosos que ayuden a cambiar esa situación. El crecimiento de la consultoría gubernamental durante la última década ha sido impulsado en gran medida por los esfuerzos de digitalización, señala Fiona Czerniawska de Source Global Research, que hace un seguimiento de la industria.

La orden ejecutiva que establece DOGE le encarga la modernización de la tecnología del gobierno.

Enigmas

DOGEy los consultores provienen de mundos muy diferentes. Musk puede considerar a los consultores como parte del problema.

Max Stier, director de la Asociación para el Servicio Público, una organización sin fines de lucro que trabaja para mejorar el gobierno, dice que la inercia burocrática y la intromisión política son culpables.

Musk puede que se sienta atraído por opciones de su propia esfera. Palantir, una firma de análisis presidida por Peter Thiel, que trabajó con Musk en PayPal, se ha afianzado en el Departamento de Defensa y se está extendiendo rápidamente por todo el gobierno federal. Ayuda a las organizaciones a introducir sus datos en herramientas de inteligencia artificial (IA). En el último trimestre de 2024, sus ingresos crecieron 45% interanual. El precio de sus acciones se duplicó desde la elección de Trump en noviembre 2024. El de Booz Allen Hamilton ha caído 33%.

Peter Thiel, fundador de PayPal Peter Thiel, ex socio de Elon Musk.

De Palantir a McKinsey

A diferencia de la mayoría de los demás proveedores de software, Palantir integra equipos de ingenieros con sus clientes para ayudarlos a utilizar su tecnología. Por ahora, trabaja en muchos proyectos junto con firmas como Accenture y Deloitte. Pero algunos también lo ven como un competidor potencial de las grandes consultoras, especialmente en lo que respecta a la inteligencia artificial . Thiel describió así a la consultoría convencional: un "estafador total".

La Administración Trump plantea otro enigma para la industria de la consultoría. Además de los costos, los funcionarios también quieren despojar al gobierno de la mentalidad progresista. Las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) son un objetivo particular. Una orden ejecutiva emitida en enero prohíbe a los contratistas federales operar cualquier programa "que promueva la DEI que viole cualquier ley federal antidiscriminación aplicable". Eso ha puesto a las grandes consultoras, que han sido defensoras vocales de la DEI , en una situación incómoda.

Algunos se han mostrado desafiantes. McKinsey ha insistido en que seguirá buscando una “meritocracia diversa”, pero tiene poco que perder.

Otras firmas han buscado rápidamente aplacar a la nueva administración. Accenture ha informado a su personal de que “dará por terminada” sus metas de diversidad. La sucursal estadounidense de Deloitte ha pedido a quienes trabajan con el gobierno federal que eliminen sus pronombres de sus firmas de correo electrónico: ¡...!

------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La nueva miniserie de 3 episodios que todos recomiendan y está en Netflix

La miniserie de Netflix que explota en Argentina y no te podés perder

Disney+ tiene la miniserie que es un éxito mundial y no te podés perder

La nueva miniserie de 8 episodios de Amazon Prime que no te podés perder