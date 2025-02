Independiente, líder de la Zona B, sufre un duro golpe vía demanda

Además, Independiente también tiene una deuda con el representante por la transferencia de Esequiel Barco, quien dejó Independiente tras la obtención de la Copa Sudamericana 2017 por 15 millones de dólares, pero se desconoce el monto.

INDEPENDIENTELIDERDELAZONABSUFREUNDUROGOLPEVIADEMANDAFOTO3.jpg Independiente es puntero de la Zona B del Torneo Apertura pero fue demandado por el Elche de España por falta de pago del pase de Iván Marcone.

Joaquín Laso acusó a algunos dirigentes de Independiente tras su salida del club

Por otra parte, Joaquín Laso, manifestó en declaraciones periodísticas que un sector de la comisión directiva del “Rojo” actuó en su contra.

El defensor de 34 años reveló en un reportaje que concedió a DSports Radio que “hay un dirigente de Independiente que me operó desde adentro”.

Laso, amplió esta declaración argumentando que en su momento no le tocó jugar “por una diferencia con la dirigencia y nada más” a la vez que señaló que quiso “arreglar las cosas puertas adentro” pero que “en el último tiempo directamente no tenía relación con ningún dirigente”.

Las negociaciones entre Joaquín Laso e Independiente por las deudas

Estas fuertes declaraciones del futbolista se dan en el marco de negociaciones de salida con el club de Avellaneda, donde Laso confesó se llegó a un punto, que pese a querer continuar en la institución se está llegando “a un acuerdo por todo lo que se adeuda”.

Mientras, el ex Pumas de México confesó que se encuentra actualmente “hablando con algunos equipos” en la búsqueda de cambiar de aires, develó como fue su salida de Independiente: “Me enteré por redes sociales que no seguía, nadie se comunicó conmigo”. A su vez, confesó que hoy “la relación con la dirigencia, con algunos es mejor que con otros”, pero que no olvida “lo que pasó” y reclamó a la misma, “que hagan y no estorben” ya que “por ego a veces podes complicar el grupo”.

Las fuertes acusaciones de Joaquín Laso contra algunos dirigentes de Independiente

En ese sentido, Laso cargó contra un dirigente del club (cuyo nombre no develó), criticando su rol dentro y fuera del club y accionar contra él: “¿Cómo vas a tener una página partidaria y ser dirigente? Esas cosas no son sanas”, señaló, mientras que detalló: “A mí me hicieron daño de manera pública y me pidieron disculpas de forma privada. Yo tengo pruebas de todo”.

Por otra parte, el zaguero también se expresó sobre su ciclo como jugador del “Rojo”, manifestó que cree “haber dado siempre todo” y marcó que “los silbidos no me molestan”. Además, apuntó contra las críticas de hinchas y ex jugadores que “hay muchos que se quejan por redes que nunca han ido a la cancha o no han colaborado. Se quejan sentados en el escritorio y hay gente que hace mucho por el club”.

¿Qué fue lo que dijo Joaquín Laso sobre el escándalo del “Yate-Gate”?

Sobre la convivencia del plantel profesional, Joaquín Laso describió que “el grupo siempre estuvo unido” y puntualizó sobre el “Yate-Gate” que no le sorprendió ya que “es algo que pasa, los chicos pueden disfrutar” pero resaltó que “les aconsejamos que tengan más cuidado. Vos sos jugador de un equipo las 24 horas del día”. Otro de los puntos analizados en la entrevista fue el caso de Marco Pellegrino, y las declaraciones de su representante en su contra. “Salió a hablar y termina desestabilizando al grupo, no a mí. Se habló eso y no el estar clasificando a la (Copa) Sudamericana”, marcó el jugador, quien además agregó: “Yo si soy Pellegrino, le meto un voleo en el or.. al representante. A Marco lo terminó ensuciando”.

Independiente levantó la última inhibición en enero de 2024

El jueves 25 de enero de 2024, Independiente logró levantar la última inhibición que con el Pescara de Italia por el pase de Edgar Elizalde. Mediante un comunicado, el Rojo anunció que la FIFA acreditó el pagó de los US$ 400.000 que le debía al club italiano.

Con este pago, Independiente había quedado, hasta ese momento, en 0, sin inhibiciones. Por este motivo, el director técnico de ese entonces, Carlos Tévez, podía utilizar a todos los refuerzos que había traído en el mercado de pases en diciembre de 2023: Gabriel Ávalos, Adrián Spörle, Ignacio Maestro Puch, Alex Luna, Jhonny Quiñónez y Gabriel Neves.

Independiente se mantiene puntero de la Zona B

Independiente igualó este último lunes 17/02 como visitante ante Platense por 1-1 en un partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de Primera División 2025 y quedó escolta de la Zona B del campeonato.

El gol para el “Rojo” lo convirtió el defensor Ignacio Vázquez en contra, a los 31 minutos del complemento, mientras que el zaguero del conjunto de Avellaneda Franco Paredes, también en propia puerta, igualó el encuentro a los 44’ del mismo periodo.

Con este resultado, el elenco dirigido por Julio Vaccari quedó por detrás del líder, Rosario Central, con 13 puntos, y deberá recibir a Instituto en la siguiente jornada del certamen el sábado 22 desde las 17:00.

Por su parte, el “Calamar” ascendió a la sexta posición del Grupo B con 8 unidades y tendrá que enfrentar a Godoy Cruz el próximo viernes a partir de las 19:15.

