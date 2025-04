Juan Román Riquelme: El hombre que se ahogó en su soberbia

Riquelme creyó que manejar un club era como hacerlo en un equipo adentro de la cancha, donde se rodeaba de amigos sin importar si tenían la habilidad o no para estar en Boca, total él era un distinto y resolvía los partidos. Pero en la dirigencia se encontró con esa falencia, de no ser el Riquelme del campo de juego, en la dirigencia se entendió que esa no era su cancha, que era un terreno desconocido. Ojo, hizo lo mismo, se rodeó de amigos, pero las cosas no resultaron iguales, acá perdió el partido por goleada.