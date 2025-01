Intendentes peronistas en tándem contra Luis Caputo: "Mentiroso"

Por ejemplo, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, escribió un largo descargo en sus redes sociales. "No mienta ni confunda a los argentinos, no los trate de tontos. De lo que la nación le cobra a los vecinos nada reciben a cambio. Pero en el caso de la tasa vial municipal el 100% vuelve al vecino ya que se utiliza para pavimentar o para reparar pavimentos. Nuestros vecinos tienen muchos más motivos para pagar tasas municipales que para pagar impuestos nacionales que hoy no le sirven para nada porque nada vuelve como contraprestación".

"Piense como hace para que la fortuna que recauda en cada uno de nuestros municipios, a cada uno de nuestros vecinos le sirva para algo a los aportantes. Hoy no reciben a cambio nada, ni obra Pública, ni servicios, ni créditos, ni en educación, ni en salud, ni generación de empleo, ni ayuda social. Explíquele a la gente porque la despluma con una carga impositiva fenomenal como la que pesa sobre los argentinos sin contraprestación alguna", prosiguió.

Además, acusó a Luis Caputo de protagonizar "el segundo capítulo de una zaga de terror que inició con el gobierno de Macri destruyendo toda la economía nacional y endeudándonos por 100 años sin un solo beneficio para la Argentina . Esta segunda parte es más violenta, más inhumana, más obscena y mucho más perjudicial para todo el Pueblo Argentino a quien está destruyendo".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/gustavomenendez/status/1877772066012713365&partner=&hide_thread=false El 33% de lo que vale la nafta son impuestos nacionales Ministro @LuisCaputoAR. No mienta ni confunda a los argentinos, no los trate de tontos. De lo que la nación le cobra a los vecinos nada reciben a cambio. Pero en el caso de la tasa vial municipal el 100% vuelve al vecino ya… — Gustavo Menéndez (@gustavomenendez) January 10, 2025

También salió al cruce de Toto el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, quien le espetó que los municipios son los encargados de “pagar las obras que hace un año están paradas, los que acompañan a los jubilados y a los que en este tiempo perdieron su trabajo”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/nico_mantegazza/status/1877686853635084588&partner=&hide_thread=false Los municipios que vos atacas son los que pagan las obras que hace un año están paradas, los que acompañan a los jubilados y a los que en este tiempo perdieron su trabajo. Los intendentes estamos con los vecinos, ¿vos? https://t.co/5y4RVGXhR0 — Nicolas Mantegazza (@nico_mantegazza) January 10, 2025

Desde Mercedes, el también peronista Juan Ustarroz le pidió a Caputo que finalicen las obras paralizadas. “Si querés bajar el combustible sacá el 12% del impuesto y los municipios haremos lo mismo con las tasas del 1%”, lanzó.

Por su parte, la intendenta Mayra Mendoza (Quilmes) lo llamó "rey de la timba" y dijo que "sigue riéndose en la cara de todos los argentinos". Al igual que alguno de sus pares, le pidió al ministro de Economía que saque el 12% del impuesto a los combustibles "y nosotros sacamos el de los municipios, que es en torno al 1%. Y, de paso, autoricen la finalización de la estación de tren de Quilmes, que tiene un 70% de avance y es una obra trascendental para nuestra gente y nuestra ciudad".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/mayrasmendoza/status/1877492452631732674&partner=&hide_thread=false El rey de la timba, el tipo que nos endeudó con @mauriciomacri, y que ahora viene a terminar el trabajo con @jmilei, sigue riéndose en la cara de todos los argentinos.



Siguen endeudando y fugando plata a costa del hambre de la gente, mientras buscan asfixiar a los gobiernos… https://t.co/7qVUngSZFq — Mayra Mendoza (@mayrasmendoza) January 9, 2025

Julián Álvarez, el intendente peronista de Lanús, le lanzó a Luis Caputo: “Si tanto te interesa lo que pasa con los servicios en los municipios, en vez de atacar a los distritos del conurbano por qué no trabajás para que AySA retome las obras de agua y cloacas que están paradas hace un año en Lanús y que tanto necesitan los vecinos y vecinas”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/aJulianAlvarez/status/1877518123839971810&partner=&hide_thread=false Caputo si tanto te interesa lo que pasa con los servicios en los municipios, en vez de atacar a los distritos del conurbano por qué no trabajás para que @AySA_Oficial retome las obras de agua y cloacas que están paradas hace un año en Lanús y que tanto necesitan los vecinos y… https://t.co/KJERCDs080 — Julián Álvarez (@aJulianAlvarez) January 10, 2025

En tanto, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, usó sus redes para dirigirse a Caputo: “Ministro, dejemos de lado las bravuconadas y los ataques. Hagamos política pensando en nuestra gente: las y los bonaerenses necesitamos que municipios, provincia y Nación trabajemos en conjunto para mejorar nuestra calidad de vida”.

En este sentido, detalló algunas propuestas, como “quitar el 12% del impuesto al combustible y los municipios retiran la tasa vial, que ronda el 1%. Otra: sacar el IVA a la recolección de residuos. La última impositiva: los municipios pagan más de IVA en la obra pública que las empresas. Con una firma suya ahorramos 10,5%”.

"Ministro Caputo, le recuerdo que somos los intendentes de todo el país quienes a diario contenemos muchas de las demandas que generan las medidas de su gobierno. Lo invito a visitar Escobar, hablar con las familias y ponerles rostro a sus duras historias de vida", remató.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ArielSujarchuk/status/1877731025465307289&partner=&hide_thread=false Ministro @LuisCaputoAR, dejemos de lado las bravuconadas y los ataques. Hagamos política pensando en nuestra gente: las y los bonaerenses necesitamos que municipios, provincia y Nación trabajemos en conjunto para mejorar nuestra calidad de vida. Van algunas propuestas. Abro hilo. — Ariel Sujarchuk (@ArielSujarchuk) January 10, 2025

Finalmente, Francisco Echarren, alcalde de Castelli, se sumó a los que cruzaron a Caputo, al que calificó de “sinvergüenza y mentiroso", explicando que “por cada litro de combustible que cargamos, el 33% de lo que pagamos es impuesto nacional -que nadie sabe a dónde va porque no hacen más obras viales- y el 2 % impuestos provinciales".

"Bajen los impuestos nacionales y dejen de mentir. Caraduras"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/EcharrenF/status/1877732987900723513&partner=&hide_thread=false Caputo sinverguenza y mentiroso.

Por cada litro de combustible que cargamos, el 33% de lo que pagamos es impuesto nacional -que nadie sabe adonde va porque no hacen mas obras viales- y el 2 % impuestos provinciales.

Pero la culpa la tenemos los intendentes por poner una tasa de… pic.twitter.com/moUE4J9jQN — Francisco Echarren (@EcharrenF) January 10, 2025

---