El Juego del Calamar 3 bate récords y este actor top podría liderar el remake

Aunque el final de El Juego del Calamar 3 dividió opiniones, la serie rompió récords de audiencia en Netflix. Suma más de 652 millones de horas vistas en todo el mundo.

Y eso que no la tuvo fácil. En Rotten Tomatoes, tiene un 78% de aprobación de la crítica, pero apenas un 51% del público le dio el visto bueno. Aunque lo que generó polémica fue, sobre todo, el final: muchos no bancaron cómo cerraron la historia de Gi-hun, el protagonista, que venía arrastrando toda la carga emocional desde la temporada 1. Encima, lo reemplazan de manera medio abrupta y eso no cayó bien.