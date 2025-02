Picante cruce entre un histórico del Manchester United y Lisandro Martínez

Paul Scholes se despachó contra Lisandro Martínez y la defensa del Manchester United

Paul Scholes decidió no andarse con complacencias y, a pesar de su lesión, lo destruyó. El histórico mediocampista de los Diablos Rojos es recordado por el ciclo dorado del elenco inglés, conformado por nombres que han quedado en la historia grande del fútbol y un DT recordado por todos: Sir Alex Ferguson.

El Colorado dijo sobre el defensor de la Selección Argentina:

Incluso cuando está en forma, no es lo suficientemente bueno para ganar la Premier League Incluso cuando está en forma, no es lo suficientemente bueno para ganar la Premier League

Aun así, lo de Scholes no fue algo personal. El ex futbolista también se cargó a otros defensores del Manchester United, además de Lisandro Martínez. Sobre el neerlandés Matthijs de Ligt señaló: "Su edad y la cantidad de clubes en los que ha estado ya me preocupan. Fue brillante en el Ajax, pero parece que va empeorando a medida que envejece. El Bayern de Múnich y la Juventus lo han dejado ir por alguna razón".

Sobre el francés Leny Yoro apuntó: "¿Dónde están tus ambiciones? Me refiero a conseguir que un equipo gane la Premier League. ¿Vas a ganar la Premier League con De Ligt y Yoro como defensas centrales?"

La fuerte respuesta de Lisandro Martínez a Paul Scholes

Tanto de Ligt como Yoro no respondieron al Colorado, pero sí lo hizo Lisandro Martínez, que no se calló nada:

Cómo le duele al mufa este. Lo tirás en Argentina y no sobrevive Cómo le duele al mufa este. Lo tirás en Argentina y no sobrevive

