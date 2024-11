Alec Oxenford embajador en USA: Argentino que vive en Río, amigo de Reidel

"Avalancha de dólares" y contactos con Trump

En una entrevista de agosto pasado al portal económico Bloomberg, Oxenford -del que la publicación recuerda que es fundador de OLX, letgo, DeRemate.com y managing partner en Myelin VC- opinaba: “Los [grandes inversores y empresarios] sí están mirando seriamente a la Argentina. Una persona...están buscando propiedades en Argentina para vivir. No es que se van a mudar, pero para tener una base en Buenos Aires, que es el comienzo para empezar a tener actividades seriamente acá”.

En la entrevista, Oxenford reconoce que no vive en la Argentina y su vínculo con el asesor Demian Reidel: "el Consejo (de asesores de Milei) tiene un vocero que es Demian Reidel. Como Alec Oxenford y como argentino, aunque vivo en Río de Janeiro, y como entusiasta libertario desde hace mucho tiempo, creo que Argentina está entrando, tal vez, en la mejor oportunidad en mucho tiempo de dar vuelta un siglo de decadencia. Se han confluido muchas cosas importantes para que esto sea posible, y ojalá no nos frustremos una vez más con un fracaso. La sociedad argentina entendió y se cansó de un sistema adolescente y autodestructivo, que funcionó desde 1930 en Argentina, se profundizó en 1945 y se volvió cada vez más perverso en las décadas siguientes".

"Hay oportunidades de inversión muy atractivas, muy cortas en Argentina, porque les parece que tienen una base y empiezan a entender que Argentina puede ser un lugar en el que tiene sentido meter capital. El anuncio de YPF con Petronas es muy importante, y si se materializan, como espero, algunas otras más, de repente va a haber una avalancha. Todavía no llegó, pero es normal. Yo me hubiera imaginado que estaríamos con esta inflación de menos de 5%, dos años después de diciembre, no ocho meses después", auguraba Oxenford aunque Petronas canceló su inversión con YPF.

image.png Alec Oxenford, el elegido de Milei para la relación con USA-Trump.

En otro tramo de esa entrevista, cuenta: "Fuimos con Peter Thiel a la Casa Rosada a ver al Presidente. Fue realmente una charla muy buena, donde al salir de esa charla, Thiel me dijo que se quedó muy impresionado con la persona del Presidente y con sus ideas". Thiel fue socio de Elon Musk en eBay / PayPal. Ambos integraron el Consejo de Asesores de Trump en su primer mandato, aunque Musk luego renunció pero Thiel quedó. Es probable que haya sido el mayor aportante de recursos a la campaña de Trump.

