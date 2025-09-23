Otro paro en el Hospital Garrahan ahora contra el "parche" salarial de Milei

El secretario general de ATE Garrahan, Alejandro Lipcovich, si bien celebró el pago del bono como “una evidente conquista de la lucha del Garrahan, una primera conquista que no resuelve todo el problema” ya que el beneficio es “para las categorías más bajas” y “representan un alivio, aunque transitorio”.

En lugar de remuneraciones extra, el especialista planteó que “la implementación real de la ley sería una solución mucho más profunda, ya que aumenta los salarios básicos. No es suma por algunos meses. Eso depende también del Gobierno, que ha nombrado a estos funcionarios”.

Marcha el 2/10

El ministro de Salud, Mario Lugones, había anunciado el pago del bono a través de sus redes sociales y con fondos del hospital: “Gracias a una gestión eficiente, el Garrahan hoy está en condiciones de mejorar los ingresos de sus trabajadores. Lo dijimos desde el principio: la plata para el personal estaba en el Hospital, pero mal distribuida”.

“Logramos aumentos para el personal del Garrahan”, celebró, aunque admitió que “empezamos a revertir esa injusticia”, lo que hace suponer que aún resta mejorar los ingresos de los trabajadores.

image

En tanto, los profesionales del Garrahan mantienen la convocatoria a una marcha masiva para el próximo 2 de octubre cuando el Senado trate el rechazo al veto presidencial a la emergencia pediátrica, al igual que ocurrió con la emergencia en discapacidad.

"Tenemos el pésimo antecedente de la ley para las personas con discapacidad, cuya implementación fue condicionada de manera inconstitucional, antidemocrática, inhumana, de forma amoral, incluso pasible de denuncias penales y de todo tipo, por eso estamos en alerta. Luego de que el Senado, eventualmente, rechace el veto, seguiremos de cerca cada paso del Gobierno y mantendremos la vigilia hasta que la Ley de Emergencia Pediátrica esté implementada efectivamente", expresaron desde APyT.

