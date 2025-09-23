No alcanzó el bono anunciado por el Gobierno para los profesionales de la salud y los trabajadores del Hospital Garrahan están de paro este martes (23/9) mientras preparan una marcha para el 2/10. También exigen que los $40.000 millones de recursos del hospital se destinen al pago de salarios y no a la “timba financiera”.
"BONO INSUFICIENTE"
Otro paro en el Hospital Garrahan ahora contra el "parche" salarial de Milei
“Es un alivio transitorio para las categorías más bajas”, dijeron desde el Hospital Garrahan sobre el aumento del Gobierno. Paro de 48 horas y marcha el 2/10.
El Hospital Garrahan otra vez de paro
La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) y la Junta Interna de ATE Garrahan iniciaron este martes 23/9 un paro de 48 horas en reclamo de mejoras salariales a pesar del anuncio del Gobierno nacional del pago de un bono, que calificaron de “insuficiente ”.
En declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, empleados nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) indicaron que este paro se da en un contexto "marcado por el escándalo del fondo de inversión" donde el Gobierno "destinó 40.000 millones de pesos" que pertenecen al trabajo genuino de los trabajadores del Garrahan y que son recursos que "por ley" deben "reforzar" sus salarios.
"Ante esta situación, el Gobierno anunció un aumento que es un parche, es inconsulto, insuficiente y, además, es discriminatorio, ya que los montos no son iguales para todos", sostuvieron.
El secretario general de ATE Garrahan, Alejandro Lipcovich, si bien celebró el pago del bono como “una evidente conquista de la lucha del Garrahan, una primera conquista que no resuelve todo el problema” ya que el beneficio es “para las categorías más bajas” y “representan un alivio, aunque transitorio”.
En lugar de remuneraciones extra, el especialista planteó que “la implementación real de la ley sería una solución mucho más profunda, ya que aumenta los salarios básicos. No es suma por algunos meses. Eso depende también del Gobierno, que ha nombrado a estos funcionarios”.
Marcha el 2/10
El ministro de Salud, Mario Lugones, había anunciado el pago del bono a través de sus redes sociales y con fondos del hospital: “Gracias a una gestión eficiente, el Garrahan hoy está en condiciones de mejorar los ingresos de sus trabajadores. Lo dijimos desde el principio: la plata para el personal estaba en el Hospital, pero mal distribuida”.
“Logramos aumentos para el personal del Garrahan”, celebró, aunque admitió que “empezamos a revertir esa injusticia”, lo que hace suponer que aún resta mejorar los ingresos de los trabajadores.
En tanto, los profesionales del Garrahan mantienen la convocatoria a una marcha masiva para el próximo 2 de octubre cuando el Senado trate el rechazo al veto presidencial a la emergencia pediátrica, al igual que ocurrió con la emergencia en discapacidad.
"Tenemos el pésimo antecedente de la ley para las personas con discapacidad, cuya implementación fue condicionada de manera inconstitucional, antidemocrática, inhumana, de forma amoral, incluso pasible de denuncias penales y de todo tipo, por eso estamos en alerta. Luego de que el Senado, eventualmente, rechace el veto, seguiremos de cerca cada paso del Gobierno y mantendremos la vigilia hasta que la Ley de Emergencia Pediátrica esté implementada efectivamente", expresaron desde APyT.
