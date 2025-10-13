Telefe estiró la emoción: Todo sobre la doble final de La Voz Argentina 2025

Embed

Embed

Lo que pasa cuando Telefe apaga las luces

El ganador de esta edición se llevará 70 millones de pesos, un auto 0 km y un contrato con Universal Music. El segundo recibirá 30 millones, el tercero 15 y el cuarto 5. Premios que suenan enormes, pero que esconden un costado menos glamoroso del show: el famoso "después del después".

El cordobés Fran Benítez, que ganó La Voz 2021, dijo sin vueltas en La Voz en Vivo: "Prometían cosas que no cumplían". Según él, muchos ganadores terminan "congelados" por las discográficas, esperando un lanzamiento que nunca llega. Y tiene razón: en Argentina, más de un reality coronó artistas que después quedaron atrapados en contratos que no supieron aprovechar.

image El ganador se llevará 70 millones, auto y contrato discográfico. Nicolás lidera las encuestas y podría romper la historia de los coaches tradicionales.

Mientras tanto, el voto del público (por SMS al 9009, formulario web o QR en pantalla) sigue siendo la herramienta democrática del programa, aunque todos sabemos que las redes pesan.

En X (ex Twitter), varias encuestas marcan una tendencia: Nicolás Behringer lidera con alrededor del 41% de los votos, seguido de cerca por Alan Lez. Si alguno de los dos gana, será la primera vez que un coach debutante (Luck Ra o Lali) se quede con el título, después de años en los que los equipos de Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner monopolizaron la copa.

Pero más allá de quién se lleve el trofeo, La Voz Argentina dejó claro algo que trasciende el rating: la emoción sigue midiendo, y el público todavía busca creer en algo real. El programa se volvió una radiografía de lo que somos: un país que sigue soñando, pero que también aprendió a mirar con un poco más de desconfianza.

Porque en La Voz, el gran final no está en la gala: está en lo que cada uno haga con su voz cuando se apague la cámara y empiece la vida real.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La nueva miniserie de 10 episodios donde cada segundo es pura adrenalina

Otra reconocida empresa de alimentos, con 30 años de historia, cierra en la Argentina

Finde XL en AMBA: Reabre baratísimo outlet y lugarcitos para merendar por $3.500

La miniserie de 6 capítulos ideal para maratonear este fin de semana largo

Outlet explota este finde con zapatillas a precios de locura