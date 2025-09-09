Este domingo Telefe sintió que algo cambió: La Voz Argentina no estuvo al aire y los números del prime time quedaron más bajos de lo esperado. El público se dispersó entre otros ciclos y el cable, dejando claro que el rating ya no responde automático al canal líder y que los domingos empiezan a ser impredecibles.
DRÁSTICA DECISIÓN
Telefe en alerta: La Voz Argentina con baja de rating y audiencia más dispersa
Telefe está teniendo días complicados, con la audiencia más dividida y ciclos históricos perdiendo fuerza. Ni siquiera La Voz Argentina es garantía de nada.
Termina el reinado de Telefe: Números bajos y sorpresas
Hasta hace poco, los domingos eran territorio seguro para Telefe, con La Voz Argentina marcando la pauta en todo el país. Pero este domingo 7 de septiembre, la suspensión del reality por las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires dejó un vacío que ningún programa logró llenar completamente. El más visto del día fue Por el mundo, con Marley y Flor de la V recorriendo Tailandia, alcanzando apenas 6 puntos de rating. Detrás quedaron Pasapalabra, con 5,3, y La Peña de Morfi, con 4,9.
El Trece aprovechó para colarse en el podio: Cine Shampoo V, con la película Justicia Implacable, logró 4,5 puntos, mientras que Ferné con Grego, con la primera entrevista a Wanda Nara, cerró el Top Five. La comparación con el último domingo de agosto, cuando La Voz Argentina alcanzó 9,9 puntos, muestra que los domingos ya no son garantía de audiencia masiva.
Incluso dentro de Telefe, algunos ciclos históricos empiezan a mostrar signos de desgaste. Marley sigue siendo una figura fuerte, pero sus programas no logran sostener los números que tenían antes. La caída refleja que el público se fragmenta entre el cable, el streaming, las noticias políticas y los eventos deportivos, dejando a la TV abierta con una audiencia menos predecible y más exigente.
La estrategia de Telefe para salvar La Voz Argentina
La Voz Argentina atraviesa un momento complicado. La programación se vio afectada por los partidos de la Selección Argentina y las elecciones (y este martes no se emitirá debido al partido de Argentina vs. Ecuador). A todo esto, el canal decidió reducir las emisiones semanales para cuidar el producto y estirarlo hasta la final del 13 de octubre. Según fuentes de Diario Show, "el reality atraviesa su momento más difícil, con caídas en AMBA y provincias donde antes dominaba".
Mientras tanto, otros programas empiezan a mostrar que el público no sigue los patrones antiguos. Guido Kaczka, con Buenas Noches Familia en El Trece, promedia 6 puntos y llega a picos de más de 8, consolidándose como alternativa fuerte frente a Telefe. Por su parte, Marley no logra recuperar la imagen que tenía, y los ciclos de viajes y entretenimiento se mantienen en números discretos.
Telefe ya prepara sus próximos lanzamientos: MasterChef Celebrity y Gran Hermano: Generación Dorada, que apuntan a recuperar la atención del público con escándalo, competencia y convivencia explosiva. Sin embargo, el interrogante es: ¿el público volverá al molde clásico del canal o seguirá diversificando sus pantallas? Por ahora, el liderazgo sigue, pero con signos visibles de desgaste y la necesidad de ajustar la estrategia antes de la temporada alta de rating.
