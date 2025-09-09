Telefe en alerta: La Voz Argentina con baja de rating y audiencia más dispersa

La estrategia de Telefe para salvar La Voz Argentina

La Voz Argentina atraviesa un momento complicado. La programación se vio afectada por los partidos de la Selección Argentina y las elecciones (y este martes no se emitirá debido al partido de Argentina vs. Ecuador). A todo esto, el canal decidió reducir las emisiones semanales para cuidar el producto y estirarlo hasta la final del 13 de octubre. Según fuentes de Diario Show, "el reality atraviesa su momento más difícil, con caídas en AMBA y provincias donde antes dominaba".

Mientras tanto, otros programas empiezan a mostrar que el público no sigue los patrones antiguos. Guido Kaczka, con Buenas Noches Familia en El Trece, promedia 6 puntos y llega a picos de más de 8, consolidándose como alternativa fuerte frente a Telefe. Por su parte, Marley no logra recuperar la imagen que tenía, y los ciclos de viajes y entretenimiento se mantienen en números discretos.

Telefe ya prepara sus próximos lanzamientos: MasterChef Celebrity y Gran Hermano: Generación Dorada, que apuntan a recuperar la atención del público con escándalo, competencia y convivencia explosiva. Sin embargo, el interrogante es: ¿el público volverá al molde clásico del canal o seguirá diversificando sus pantallas? Por ahora, el liderazgo sigue, pero con signos visibles de desgaste y la necesidad de ajustar la estrategia antes de la temporada alta de rating.

