Luis Ventura reveló un potente secreto de Cinthia Fernández: “Te llenabas la boca…”

"Abbey Díaz, porque así se hacía llamar Cinthia Fernández en su época de guerras, tiene confundido el odio a la información. Yo informo, no tengo odio hacia ella. No me importa lo que hace Cinthia con su vida, con su carrera porque podría hablar y mucho al respecto. Simplemente que esta información que surge con Castillo, una vez más lo desmintió", soltó.