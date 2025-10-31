Marina Calabró se metió en la interna de los Martín Fierro de los canales de streaming: "Se odian"

Mario Pergolini lapidó a los Martín Fierro de canales de streaming

Otro que opinó al respecto de lo que será la entrega de premios fue Mario Pergolini quien , fiel a su estilo, se hizo el distraído y negó tener conocimiento de la ceremonia que tendrá como principales competidores a LUZU TV Y OLGA.

Teniendo en cuenta que fue el precursor, al crear Vorterix en 2012, es que la prensa fue a buscar su palabra a raíz de la decisión que tomaron las autoridades de Aptra sobre premiar los mejores contenidos de las plataformas digitales en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

No obstante, aseguró que no estaba al tanto ni del evento como tampoco así de las polémicas que surgieron a raíz de quiénes comunicarían las ternas como también así las rispideces habituales entre los referentes: Nicolás Occhiato y Migue Granados. "No tengo ni idea de lo que están hablando", expresó irónico.

De todos modos, además aprovechó para cargar contra la asociación que los lleva adelante al enumerar la gran cantidad de Martín Fierro que se fueron creando como el Martín Fierro de Cine y el Martín Fierro Latino. "Nunca fui a un Martín Fierro. Fui una vez sola, creo", manifestó tajante.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Teatro: 3 obras recomendadas y baratas en Av. Corrientes

No es chiste: Wanda Nara será presidenta de mesa en las legislativas del 26/10

Las zapatillas que todos buscan llenan un local recién abierto

Como el Diego lo hubiese querido: OLGA arma un homenaje solidario

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron recurso de supermercadistas