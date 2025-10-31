Marina Calabró se metió en la interna de los Martín Fierro de los canales de streaming: "Se odian"

Desde que se hizo oficial que el 14 de diciembre será la entrega de los Martín Fierro a los canales de streaming rápidamente se generaron las repercusiones habituales y quien no se privó de tocar el tema fue Marina Calabró, quien en su rol de conductora radial por El Observador hizo un breve análisis al respecto.
"¿Viste que siempre parece que se pelean los de la televisión abierta, que son como los más mediáticos? No, señores. Los del streaming que son 'otra cosa', que son superados, que te miran como por arriba y que ellos no son parte de esta cosa chimenteril barata, que ustedes hacen. Pues, no", comenzó diciendo con cierta ironía.
Y siguió: "Están todos enloquecidos. Que si perjudicaron a uno, beneficiaron al otro. Igual están todos nominados, no sé qué más quieren. ¿Cuántas ternas quieren que haya?". "Se odian", aseguró posteriormente.
Asimismo, haciendo énfasis en su facete de periodista de espectáculos, teniendo en cuenta que a su vez es politóloga y en la pantalla de LN+ hace periodismo de actualidad, aclaró: "Nos encanta que se odien porque es divertido".
Mario Pergolini lapidó a los Martín Fierro de canales de streaming
Otro que opinó al respecto de lo que será la entrega de premios fue Mario Pergolini quien , fiel a su estilo, se hizo el distraído y negó tener conocimiento de la ceremonia que tendrá como principales competidores a LUZU TV Y OLGA.
Teniendo en cuenta que fue el precursor, al crear Vorterix en 2012, es que la prensa fue a buscar su palabra a raíz de la decisión que tomaron las autoridades de Aptra sobre premiar los mejores contenidos de las plataformas digitales en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.
No obstante, aseguró que no estaba al tanto ni del evento como tampoco así de las polémicas que surgieron a raíz de quiénes comunicarían las ternas como también así las rispideces habituales entre los referentes: Nicolás Occhiato y Migue Granados. "No tengo ni idea de lo que están hablando", expresó irónico.
De todos modos, además aprovechó para cargar contra la asociación que los lleva adelante al enumerar la gran cantidad de Martín Fierro que se fueron creando como el Martín Fierro de Cine y el Martín Fierro Latino. "Nunca fui a un Martín Fierro. Fui una vez sola, creo", manifestó tajante.
