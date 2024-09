Rosario 3 vs. Aire de Santa Fe + El Litoral: Maxi Pullaro y la Corte Suprema

Rosario 3: "El gobernador en su zona de confort: un púgil preparado para recibir y dar golpes".

Pullaro mandó a decir a su ministro Bastía, quizás para superar la perorata incumplida del decreto de remoción, al que renunció:

“Las normas que se aplican a los ciudadanos deben ser comunes a todos (...) vivimos en un Estado provincial que tiene normas que se aplican a los ciudadanos, otras que son de origen provincial y otras que son normativa nacional. Y creo que no está bien y no es correcto que haya una serie de asuntos que incumben a funcionarios santafesinos que se rijan por normas que no alcanzan al resto de los santafesinos”.

gutierrez.webp El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, Rafael Gutiérrez.

Desarrollemos:

Aire de Santa Fe, de la capital provincial:

"El Gobierno de Santa Fe descartó este domingo emitir un decreto que busque renovar la Corte Suprema de Justicia, actualmente integrado por 6 ministros, entre los cuales 5 tiene más de 70 años.

El encuentro se dio pasadas las 7:30 de este domingo (08/09) y abarcó una serie de temas que tiene en agenda la Corte:

La necesidad de una rápida cobertura de las vacantes de magistrados en los distintos fueros judiciales, que en total son 74 y podrían incrementarse a 90 para final de 2024, por lo que podría generarse un fuerte retraso en la normal prestación de servicio de justicia.

El avance en los trámites de 118 expedientes que comprenden la situación de revista de 531 integrantes del Poder Judicial, involucrando a empleados y funcionarios del Ministerio Público de la Acusación, Servicio Público Provincial de la Defensa Penal y toda la jurisdicción.

La construcción del edificio para el Poder Judicial en la ciudad de Santa Fe y Casilda, que forman parte y representan la finalización del 'Plan de Infraestructura Edilicia de la Provincia de Santa Fe para el Poder Judicial'. (...)".

En El Litoral, de la capital provincial, con la firma de Emerio Agretti y Nancy Balza:

"El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, Rafael Gutiérrez, señaló que en el encuentro de este domingo con el gobernador Maximiliano Pullaro "se han escuchado las cuestiones que hemos planteado", fundamentalmente en orden a la corbertura de vacantes, la activación de la firma de decretos de gestión (nombramientos, ascensos, cesantías, que afectan a 531 personas) y la cuestión presupuestaria, en tanto aclaró que no fueron planteados los temas de la intención de modificar la composición del Tribunal, ni la reforma previsional.

Con respecto a este punto, Gutiérrez confirmó el dato de que las vacantes aumentaron precisamente porque muchos magistrados apuraron sus respectivas jubilaciones, ante la perspectiva de que la modificación del sistema los perjudique. No obstante lo cual, Gutiérrez evitó expedirse al respecto ("por si sigo en la Corte y me toca expedirme") y respondió al mandatario a través de los medios, en el sentido de que en el Poder Judicial "no hay privilegios". (...)".

Rosario 3, con firma de Roberto Caferra -muy probablemente antes de la reunión, pero el título es una apuesta editorial fuerte (y exagerada, nadie le pidió tanto) del medio de Gustavo Scaglione-:

"(...) Fin de semana, ropa deportiva y una bolsa de entrenamiento de box. Exponer su pasión por el deporte que practicó en su juventud durante sus jornadas dominicales es una interesante declaración personal. Pullaro siempre se movió como un púgil dispuesto a pagar el costo de sus contiendas: moretones, magullones y heridas propias o ajenas. Sabiendo que la política es ese ring donde se reciben o dan golpes. A veces hasta el nocaut.

La toma del poder, un ejercicio que el gobernador está a dispuesto a dar en cada rincón de su gestión. Mano pesada y el bailoteo del púgil que sabe que está sobre un escenario donde no siempre habrá sonrisas sino movimientos de ida y vuelta para recibir y dar esos golpes.

Miguel Lifschitz, su ex jefe y uno de sus mentores, le aconsejaba a Pullaro no dar las batallas todas juntas, sino de a una. En esa no le hace caso. El gobernador en nueve meses de gestión (los cumple el miércoles próximo) quiso darlas desde el arranque casi todas juntas.

Las reformas impositivas, el aumento de ingresos brutos al sistema financiero y los casinos fue el primer golpe lanzado a las tradiciones intocables de la provincia.

La búsqueda de nuevos integrantes para la conformación de una Corte y agitar las reformas es meter el dedo en la llaga que más le duele a esa misma tradición: disputarle el poder en el ring de la política al mismísimo Poder. (...)".

corte supema3.webp Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler y María Angélica Gastaldi llegando a la reunión. Foto El Litoral.

¿Paz / Tregua / Conflicto?

De acuerdo a las declaraciones posteriores, rige una tregua.

Todavía se desconoce si será paz o conflicto.

El texto de Rosario 3 conduce a la posibilidad de conflicto como hipótesis de Pullaro.

Los textos de Aire de Santa Fe y El Litoral permiten imaginar una tregua más prolongada, y quizás algo de paz.

Por lo tanto, la duda queda planteada: ¿Qué pasará en la puja de poder entre Pullaro y la Corte Suprema provincial? No hay consenso, al menos en la prensa.

------------

Seguí leyendo en Urgente24

Netflix tiene la miniserie de suspenso de 4 capítulos que es furor

La miniserie de suspenso que gana terreno frente a Netflix

La película de Netflix que lidera el ranking de los usuarios

Dónde venden terrenos por menos de $5 millones de pesos y financiados en 84 cuotas

"La Reforma Laboral beneficiará al 50% de los trabajadores argentinos que están en negro"