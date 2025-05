'Un Simple Accidente', del director iraní Jafar Panahi gana en Cannes

El premio Mejor Actor fue para el brasileño Wagner Moura Filho por su actuación en el papel principal en la película 'Agente Secreto'.

El premio a la Mejor Actriz fue otorgado a la actriz Nadia Melliti por la película 'Little Sister' ('Little Dernier'), dirigida por Afsia Yerzi.

El Premio del Jurado fue otorgado a las películas

'Sirat', del director francés Olivier Laschet; y

'Sound of Falling', del director alemán Mascha Schilinski.

En total, 22 películas participaron en la competición principal del Festival de Cine de Cannes en 2025.

El último día del festival, el departamento francés de Alpes Marítimos, donde se encuentra Cannes, sufrió un gran apagón. Las autoridades locales están investigando los daños deliberados a las instalaciones energéticas que creen que provocaron el apagón.

Los cortes de electricidad no impidieron que se celebrara la ceremonia de clausura del Festival de Cine de Cannes. Según informaron los organizadores, el Palacio de Festivales, donde se celebró el evento, “pasó a un suministro eléctrico independiente”.

El ganador

El crítico de cine Anton Dolin escribió sobre el nuevo trabajo del triufante director iraní, y lo publicó la revista opositora rusa Meduza:

La hipnótica escena inicial, antes del título, de 'Un Simple Accidente' está filmada en una sola toma, sin cortes y con luz natural. Es de noche, un coche circula por una carretera oscura. Hay un hombre conduciendo y a su lado hay una mujer con hiyab, en avanzado estado de embarazo. En el asiento trasero, la niña está inquieta y le pide a su padre que suba el volumen de la canción en la radio. Se distrae y de inmediato el sonido de una colisión le deja claro que el coche ha atropellado a un animal, que resulta ser un perro. La niña está en shock, su madre la consuela: “Eso es lo que Alá decidió, Él tenía sus razones”. "Papá mató a un perro, ¿qué tiene que ver Alá con eso?" —replica ella razonablemente. Otros acontecimientos parecen confirmar las palabras de la mujer. El coche se detiene de repente, como si recibiera una orden desde arriba, la causa del mal funcionamiento no está clara.

Un incidente menor desencadena una serie de consecuencias impredecibles, extrañas por naturaleza y coherentes con la lógica del guión. Como una bola de nieve, ruedan cuesta abajo, ganando impulso, la tensión de la acción crece y el espectador exhala solo en los créditos finales. Y aun así, esta historia no terminará inmediatamente con una nota demasiado conmovedora. La maestría del drama y la dirección del iraní Jafar Panahi alcanza su apogeo en su undécimo largometraje, que fue recibido con una estruendosa ovación en Cannes.

Para ser justos, hay que reconocer que la razón de tanto entusiasmo no es sólo la perfección artística de la película. Panahi fue descubierto en su día en Cannes, donde su película “White Balloon” recibió la Cámara de Oro al mejor debut. Desde entonces, ha estado allí más de una vez, aunque no ha visitado el país personalmente desde 2010, ya que tenía una orden judicial que le prohibía salir de Irán (a esto se sumaban las prohibiciones de escribir guiones, hacer películas y dar entrevistas, que Panahi violaba regularmente).

"Un simple accidente" es la primera película del director iraní, estrenada después de su encarcelamiento y huelga de hambre; Otra persona en el lugar de Panahi se habría asustado y habría guardado silencio, pero él no era así. Y ésta es su primera película en una década y media que el autor disidente presenta en persona en Cannes. Entre bastidores, ya se debate si el director regresará a Irán y si el premio recibido por la película podría ser un salvoconducto para él o, por el contrario, hacer más peligrosa su estancia en su país natal.

En cualquier caso, políticamente, 'A Simple Accident' es también la película más provocadora, franca y profunda de Panahi. Mientras lo miraba, involuntariamente enumeré en mi mente los cargos criminales a los que podría dar lugar esta o aquella frase dicha en la pantalla. Aunque la legislación penal rusa no coincide completamente con la iraní, existen paralelismos más que suficientes.

A partir de 'Esto no es una película', realizada ilegalmente bajo arresto domiciliario, Panahi se filmó a sí mismo, convirtiendo el cine en una herramienta de reflexión y haciendo de la libertad creativa y la censura en Irán un leitmotiv permanente. En su nuevo trabajo, el director elige una dirección diferente.

En cuanto al género, estamos ante un auténtico thriller de impecable suspense, carente de elementos abiertamente autobiográficos y del juego brechtiano de ruptura de la cuarta pared característico de las mismas 'Esto no es una película', 'Taxi' o 'Tres caras'.

Sin embargo, la aparente sencillez es sólo una forma de contar la historia. Su incómodo lenguaje cinematográfico conserva su complejidad y transparencia, pero el propio autor parece cansado de andarse con rodeos, mirándose en el espejo.

'Un simple accidente' no es una película, sino un desafío, una confrontación abierta con el régimen. En el centro del libro se encuentran los dilemas éticos que el propio Panahi experimentó y que son inevitables para los ciudadanos de un estado totalitario. Especialmente si son capaces de pensar y sentir remordimiento.

La situación del perro atropellado marca el tono de la acción. La niña que acusa a su padre de asesinato tiene un perro de juguete bajo el brazo: por supuesto, no es casualidad. Los perros aparecerán en escena dos veces más, en puntos de inflexión de la trama, que determinarán el destino del conductor desde la primera escena. El perro, un animal impuro en el Islam, ya se había convertido en un símbolo de la libertad humana para Panahi en Cortina Cerrada. En sus películas, a pesar de todo su minimalismo, no hay ningún detalle insignificante. El papel decisivo lo puede desempeñar un artefacto aparentemente anodino, un comentario aparentemente aleatorio o, como en este caso, un sonido que el espectador no percibe inmediatamente.

¡Atención! La siguiente parte del texto contendrá spoilers de la película de Jafar Panahi "Un simple accidente". Si no quieres saber los detalles de la trama, no continúes leyendo.

Entonces el coche se paró en medio de la carretera. El jefe de familia, confundido, pide ayuda a un desconocido que tiene un taller cercano. Mientras manipula el motor, otro hombre de mediana edad se queda paralizado y mira fijamente al desventurado conductor. Localiza al cabeza de familia y recuerda dónde está su casa. A la mañana siguiente te acecha, te aturde con unos cuantos golpes y te arrastra hasta su camioneta. Corte a: Estamos en el desierto, un extraño cava una tumba y arrastra a una víctima atada hacia ella. El héroe se resiste desesperadamente y grita: “¡Me has confundido con otra persona!”

En una clase magistral en Ereván que tuve la oportunidad de moderar el verano pasado, Panahi habló sobre un plan de larga data, no realizado: una adaptación cinematográfica de la obra de Ariel Dorfman La muerte y la doncella, sobre un encuentro no planeado entre una víctima y un verdugo. El rodaje de “Un simple accidente” ya estaba en pleno apogeo, en un ambiente de estricto secreto, y las palabras del director contenían una sinopsis de la futura película.

Wahid, quien secuestró al héroe, no es en absoluto un hombre de aspecto malvado con una ridícula camisa a cuadros (Wahid Mobassery). Es un ex preso político que sobrevivió a la tortura en prisión, luego al suicidio de su amante y a la pérdida de su trabajo. El hombre que secuestró, Ekbal (Ebrahim Azizi), era un oficial de inteligencia de alto rango que torturó personalmente a los cautivos y les sacó confesiones a golpes. Los riñones de Vahid están dañados y apenas puede caminar. Identificó a Ekbal por el crujido de su prótesis: había perdido la pierna durante la guerra en Siria. A pesar de ello, tiene el suficiente sentido común para escuchar los desesperados gritos de protesta de la víctima atada. ¿Qué pasa si realmente atrapó y va a enterrar vivo a un hombre inocente?

Wahid emprende un viaje para encontrar a otras víctimas sobrevivientes del Lisiado (como llamaban a su torturador). El dueño de una librería, una fotógrafa (antes reportera, ahora fotografía bodas), una novia en una de estas bodas, un médico que perdió su trabajo... cada uno de ellos encontrará su propia confirmación de la identidad de un hombre al que ninguno de ellos vio, porque tenían los ojos vendados. Ahora bien, una venda semejante recae sobre los propios ojos del verdugo. A pesar de esto, cada uno de los participantes en la conspiración espontánea tiene claro que necesita decidir rápidamente qué hacer con su rehén y comienzan a discutir su futuro destino.

"Un simple accidente" está llena de giros inesperados en la trama, a veces extremadamente dramáticos, otras veces divertidos o francamente absurdos: por ejemplo, dos personajes recuerdan haber ido al teatro a ver "Esperando a Godot " de Beckett .

El dramaturgo irlandés se negó a admitir que el tan esperado Godot de su obra (a pesar del parecido) es Dios. En "Mere Chance" también se cuestiona una y otra vez la existencia de una inteligencia superior, ya sea punitiva o misericordiosa. La única respuesta es aceptar la responsabilidad personal: ¿matar o perdonar? Incluso el novio, que no tuvo nada que ver con aquellos hechos, expresa su opinión, pero uno de los ex presos políticos lo llama sarcásticamente “la mayoría silenciosa”.

Es casi como Asesinato en el Orient Express , sólo que con matices cómicos. El improbable equipo de vengadores carece de la capacidad de infligir dolor, odio, crueldad o incluso cohesión básica. También les resulta extremadamente difícil abstenerse de simpatizar con su propio cautivo, aunque la vida de todos está rota de una forma u otra por su propia culpa. Panahi es un humanista que evita cualquier moralismo y huye de los manifiestos y consignas. El eterno problema de responder a la violencia: ¿te vuelves malvado si luchas contra ella con sus métodos? —Lo traduce a un plano puramente práctico, sin pomposidad ni moralización. No hay esperanza de un final abierto. La narración, enlazada en el tiempo y el espacio (el final lleva al mismo punto en el que todo empezó, exactamente un día después), exige literalmente que se coloque un punto específico en la trama.

