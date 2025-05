Fito Páez recordó las "noches divertidas" con Diego Maradona y destacó su "espíritu guerrero"

La polémica frase de Fito Páez sobre la lucha feminista

Hace algunos días Fito Paéz fue entrevistado por su expareja Julia Mengolini por Futurock y en el diálogo lanzó una polémica frase.

La conductora del ciclo Mirá quien vino destacó la observación del entrevistado acerca de los bailes eróticos por parte de sus colegas más jóvenes que si bien se muestran a favor del feminismo, suelen viralizarse mediante las redes sociales y marcó: "Están peleando una cosa y después están bailando otra".





Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RealTimeRating/status/1923451067099951331&partner=&hide_thread=false Fito Páez: “Si decidís bailar que te van a perrear y te van a garchar toda la noche es problema tuyo. Después cuando vayas a pelear los derechos al Congreso no me pidas que te apoye” pic.twitter.com/mOONGqVICy — Real Time (@RealTimeRating) May 16, 2025

El cantante consideró que "todo se puede bailar" pero aclaró tajante: "Si decidís bailar esa que te van a perrear y te van a garchar toda la noche y bueno, entonces bueno, es problema tuyo".

"Después cuando vayas a defender los derechos al Congreso no me pidas que te apoye", lanzó polémico y sumó: "Hay algo ahí donde los movimientos que no generan estéticas, manifiestos, obras, se caen de alguna forma o están flojos de papeles".

