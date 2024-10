Presión arterial alta: Cuidado con este alimento del desayuno

“Los alimentos que come (y los que no come) influyen mucho en su presión arterial”, comienza diciendo Kathy McManus, nutricionista registrada y directora del departamento de nutrición del Brigham and Women's Hospital de Boston, a HealthCentral.

Entre los alimentos que pueden afectar la presión arterial se encuentran los alimentos con alto contenido de sodio, como el tocino, jamón o cualquier otro fiambre. Este tipo de alimento se encuentra entre los alimentos que se deben evitar si se tiene hipertensión, según el sitio especializado.

“Incluso los que tienen un bajo contenido de sal tienen un contenido bastante alto de sodio”, afirma McManus sobre los fiambres.

Para tener una idea, la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA por sus siglas en inglés) indica que el sodio se puede acumular rápidamente con solo comer un sándwich, por ejemplo.

"Dos rebanadas de pan (290 mg de sodio) y una ración de embutidos de pavo (1050 mg de sodio) superan el presupuesto diario de sodio de la mayoría de las personas", afirman.

¿Por qué el sodio aumenta la presión arterial?

La Asociación Estadounidense del Corazón explica que, "en algunas personas, el sodio aumenta la presión arterial porque retiene el exceso de líquido en el cuerpo, lo que crea una carga adicional para el corazón".

En general, los expertos dicen que, la mayoría de las personas consumen alrededor de 3.400 miligramos de sodio al día, más del doble de la ingesta de sodio recomendada.

Esto se traduce en un gran problema, ya que la hipertensión se relaciona con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, como: infarto de miocardio, accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca.

Asimismo, el exceso de sodio aumenta el riesgo de sufrir osteoporosis, cáncer de estómago y enfermedad renal.

¿Cómo bajar la presión arterial?

Ahora bien, tomando en cuenta que una dieta rica en sodio puede ser la culpable de la presión arterial alta, aquí hay algunas medidas que puedes tomar para controlar la presión arterial:

Comer alimentos ricos en potasio

Seguir una dieta saludable

Hacer ejercicio físico regular

Mantener un peso saludable

Reducir el consumo de sal

Dejar de fumar

Evitar el consumo de alcohol

Dormir bien

Reducir el estrés

