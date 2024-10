Réplica del evismo: Denuncian a Luis Arce por acoso y abuso de poder

image.png La presunta amante y la hija secreta de Evo Morales.

Morales, quien considera todo un “lawfare”, afirmó que se presentará a declarar. “No me voy a escapar (...) Ahora me toca defenderme legalmente con un equipo de abogados. Anoche me llamaron, hay 200 abogados dispuestos a defenderme gratuitamente”.