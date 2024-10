Evo Morales citado a declarar por presunto abuso de menor

Si bien la denuncia no es reciente, Luis Arce la reflotó en medio de la guerra fratricida en el MAS en la que ambos líderes se disputan el liderazgo del partido y la candidatura de las próximas elecciones presidenciales.

“Lawfare”

“Vamos a interponer acciones legales para impedir que Morales declare", afirmó Carlos Romero, abogado y ex ministro del ex presidente. “Ya en 2020 se estableció que en este caso no hay denunciantes ni víctimas, y fue cerrado”.

Evo Morales insistió que todo el caso es un “lawfare” y comparó su misma situación judicial con la de Cristina Kirchner y Lula da Silva. Según él, se busca proscribir su participación en los siguientes procesos electorales “para allanar el camino a gobiernos de derecha”.

“Así como con el hermano Rafael Correa, esta acción proviene de la traición. El lawfare es el nuevo Plan Cóndor: ya no asesinan con balas, ahora promueven asesinatos morales a través de sentencias contra los liderazgos populares”.

"El #Lawfare es el nuevo Plan Cóndor: ya no asesinan con balas, ahora promueven asesinatos morales a través de sentencias contra los liderazgos populares.



Nos iniciaron cuatro procesos judiciales de forma simultánea, todos con acciones forzadas para buscar nuestra aprehensión.

El líder indígena también señaló que le iniciaron cuatro procesos judiciales de forma simultánea; “todos con acciones forzadas para buscar” su aprehensión.

Evo Morales acusó a Luis Arce de impulsar los procesos penales en su contra con el objetivo de inhabilitarlo como candidato luego de liderar bloqueos y violentas marchas para presionar por un acortamiento de su mandato.

