"Lawfare": Evo Morales y Arce se enfrentan en los tribunales

“Nuestro Gobierno se identifica mucho con los niños, nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de situaciones y no puede ser que nadie salga impune cuando hay una investigación y se encuentre la culpabilidad correspondiente, sea quien sea”.

“Lawfare”

Sin embargo, aunque aseguró que no busca politizar el caso, horas después, su nuevo ministro de justicia, César Siles anunció el jueves su adhesión a la investigación e informó que se solicitará al Tribunal Constitucional la revocatoria de la sentencia que favoreció a Morales, así como la apertura de una investigación contra los jueces que habrían actuado en su beneficio.

“Pediremos que se revise esta decisión para que la justicia se aplique de manera imparcial”, afirmó Siles, en declaraciones recogidas por la Agencia Boliviana de Información (ABI).

Evo Morales, por su parte, denunció la “persecución judicial” de los gobiernos neoliberales, incluido el actual de su ex socio.

"No tengo miedo. No me callarán. Seguiré luchando junto a nuestro pueblo. Podrán silenciar mi voz, podrán matarme, pero jamás lograrán silenciar la voz del pueblo”.

El Grupo de Puebla —foro que reúne a dirigentes de izquierda de América Latina— expresó su “profunda preocupación” por lo que considera una campaña de ‘lawfare’ contra Morales.

image.png La supuesta hija secreta de Evo Morales.

En un comunicado, el grupo pidió a Arce no permitir que su gobierno “participe en esta operación de daño reputacional contra un ciudadano”.

“A pesar de todos los esfuerzos de mediación realizados por un grupo de compañeros del Grupo de Puebla entre Morales y Arce, sus legítimas diferencias parecen trasladarse ahora a los estrados judiciales”.

El caso por el que se investiga a Morales es por el supuesto delito de "trata y tráfico de personas". Supuestamente ocurrió cuando la supuesta víctima "tenía 15 años" en una provincia de Tarija, si bien Gutiérrez se excusó de dar mayores detalles al haber una adolescente involucrada.

En 2020 en plena campaña presidencial, el entonces viceministro de Transparencia, Guido Melgar, aseguró que Evo Morales era padre de una niña nacida en 2016, cuando su madre tenía 16 años. “La menor existe, la madre existe, y la menor tiene como padre registrado a Juan Evo Morales Ayma”. Esos datos habrían sido corroborados por el Servicio de Registro Civil y el Servicio General de Identificación Personal.

"Producto de esa violación, la madre engendró otra niña y el padre reconocido en un certificado de nacimiento es el señor Evo Morales", señaló el ministro de Justicia, César Siles, durante una rueda de prensa en La Paz.

El caso se conoció tras la filtración de imágenes de la joven, que fueron vistas en toda Bolivia. Además de las fotos, existirían chats por Whatsapp de supuestas conversaciones entre Morales y la menor, que el periodista español Alejandro Entrambasaguas, de OK Diario, decía tener en su poder.

