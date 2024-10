Wolverine: 50 años del salvaje antihéroe que se convirtió en una leyenda de Marvel

Los inicios de Wolverine: El antihéroe de garras afiladas

Wolverine, creado por el escritor Len Wein y el artista John Romita Sr. para Marvel Comics, hizo su primera aparición en The Incredible Hulk no. 180 en 1974. Si bien se menciona el no. 181 como su debut dado que es donde hizo famosamente su primera aparición completa peleando contra Hulk, técnicamente apareció en el número anterior al final de la historia, desafiando al gigante esmeralda con: "Si realmente quieres enfrentarte a alguien, ¡por qué no pruebas tu suerte con Wolverine!"