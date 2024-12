Un senador ligado a Kueider ahora quiere ser mileista: "Me encantaría poder arreglar"

El senador le coquetea a LLA

En ese contexto, Carlos "Camau" Espínola admitió que podría pasarse a la bancada de La Libertad Avanza. Además, Espínola no descarto encabezar la lista de LLA en 2025, luego que este año en el recinto haya respaldado con su voto varios proyectos clave del Gobierno del presidente Javier Milei como la Ley Bases y la reforma laboral.

“Estamos en un proceso. Me encantaría poder arreglar, coordinar o ser parte de una sumatoria”, dijo el senador en una entrevista con el canal local Max 13.

“Cuando me preguntan si puedo acordar con LLA, puedo con todos los que tengan esta mirada de desarrollo y de oportunidades. Si hay un Presidente que tiene esta característica y pretendemos vivir de la coparticipación y no buscamos ideas de innovación, nuestra provincia va a quedar atrasada. Uno tiene que entender los procesos de cambio y que las cosas malas no son la solución. Si la sociedad decidió cambiar, hay que ayudar a que el proceso de cambio sea eficiente y que tenga continuidad. No es pintarse de un color o del otro, es ver lo que la sociedad está reclamando”, sentenció.

Además, reconoció tener “relación” con funcionarios del Gabinete nacional como Guillermo Francos y el secretario de Deportes y Turismo, Daniel Scioli, deslizó una posible candidatura para el 2025 con LLA.

“Si vamos todos en el mismo camino de la transformación, por supuesto, no hay problema, con todos los que quieran empujar este cambio. Tengo mi expectativa de ser gobernador hace mucho tiempo, pero no soy egoísta para construir algo nuevo ”, agregó.

Por último, sobre las acusaciones en su contra por parte de sus ex compañeros del peronismo en el Senado, agregó:

“Tratan de ensuciar. No tengo nada que ver con el kirchnerismo, La Cámpora o su estilo. No es saludable para la Argentina. Hace tiempo vengo marcando mis diferencias, que se asentaron cuando vino la Ley Bases, el kirchnerismo quiso debilitar a Milei y en ese camino se podía destituirlo. Y yo no me presto a ese juego. Yo creo en la democracia y en esta nueva etapa de la Argentina, tenemos que consolidar y no ir para el pasado, que es lo que varios pretenden. No vale la pena responder, son pequeñas minorías que tratan de aparecer, la gente no le presta atención, son parte del pasado”.