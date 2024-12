Cámara de Medicina Oftalmológica advierte sobre el deterioro en sistema de salud: "El peor momento"

La superposición de estructuras sindicales para atender salud implica un gasto burocrático inmenso que diluye las indispensables erogaciones asistenciales.

Para colmo, la mayor parte de estas estructuras son “sellos de goma”, oficinas de pasamanos, eslabones innecesarios y caros que se quedan con una tajada de la torta sin otro aporte que la intermediación parasitaria. Por eso es digno valor la tarea de la nueva gestión de Superintendencia de Salud en eliminar ese derroche administrativo.

Pero el problema no se agota allí, es vasto, complejo y hasta perverso, porque ha perdido toda racionalidad. En este caso, como en muchos aspectos de la economía, se esconde otro actor oculto entre bambalinas que acompaña en silencio la representación de este drama, un socio oculto que poco agrega y hasta entorpece los costos de salud: los excesos impositivos.

Mucho se ha discutido este año sobre el precio de las cuotas de las prepagas. No podemos negar que algunos gerenciadores cayeron en excesos y es más, muchos de estos aumentos no llegaron a los efectores, léase clínicas, médicos, psicólogos, nutricionistas, etc.

La inflación interanual fue a octubre de este año del 210 %, mientras las prepagas aumentaron entre 215/230%, y los prestadores recibieron aumentos que rondan el 160% considerando el atraso en los pagos. Este hecho se agrava cuando arrancamos de valores que ya estaban bastardeados por años de arbitrariedad y abuso de posición dominante.

Como corolario de este vía crucis, pagamos (y muchos de ellos en forma anticipada a nuestros ingresos) los impuestos más altos del mundo. Así señala el economista Matías Olivero Vila, quien destaca imposiciones absolutamente distorsivas como los Ingresos Brutos, reconocido como tal por autoridades de este gobierno (incluido el presidente) y economistas locales e internacionales.

Cobrar sobre el giro de un negocio resulta contraproducente, tanto para el pagador como para el mismo Estado, que al introducir ese factor distorsivo e injusto alienta la evasión.

Sabemos que la medicina atraviesa su peor momento, que hay más de 5000 clínicas y sanatorios a los que les resulta imposible cumplir con todas las deudas impositivas ¿Se hará algo al respecto?

Sabemos que el costo de la salud se ha convertido en una pesada carga para gran parte de la sociedad, que ha visto mermados sus ingresos. Entonces, ¿por qué seguir con la innecesaria sangría de ingresos brutos –para empezar– a fin de aliviar tanto al prestador como al afiliado? ¿Por qué no bajar la tasa de importación de productos medicinales como tomografía y ecógrafos, por mencionar algunos? ¿Qué puede hacerse con el IVA que no se pueden aprovechar? Hay muchos puntos que deberían reconsiderarse para mejorar los ingresos y la eficiencia del sistema.

Es indispensable preservar la calidad asistencial que la Argentina ha logrado, pese a los permanentes obstáculos que ha debido sortear.

¿Por qué se suicidó Favaloro? Su intención era mantener una atención de excelencia, que sus conocimientos y los de sus discípulos llegasen a la mayor cantidad de argentinos. Pero la corruptela, la incomprensión de las autoridades y el peso impositivo con el que los gobierno han ocultado su inoperancia conspiraron contra sus aspiraciones, culminando en un drama que, desde entonces, se extiende como una mancha de aceite sobre la sociedad.

